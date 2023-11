A batalla comeza en Finnegan's Farm: os cuartos de final familiares máis aptos de Irlanda

Prepárate para un enfrontamento cargado de adrenalina mentres comezan os cuartos de final de Ireland's Fittest Family nun novo e emocionante lugar: The Farm, situado no pintoresco Boyne Valley of Co Meath. Esta granxa de patacas de quinta xeración non só proporcionará un escenario único para a feroz competencia, senón que tamén poñerá a proba a destreza física e mental das catro familias restantes que loitan por un lugar cobizado na semifinal.

De Tipperary, temos á familia Byrnes, coñecida polas súas impresionantes habilidades atléticas en carreiras de maratón e competicións de Ironman. A familia Bonnar de Waterford, coa pechada derrota da pasada tempada pesando nas súas mentes, está decidida a demostrar o seu verdadeiro potencial. Únanse a eles a familia Peters, tamén de Waterford, ansiosa por recuperarse da súa decepcionante actuación na tempada 10. E, por último, pero non menos importante, a familia Murphy de Carlow, que non deixa pedra por diante na súa procura da vitoria, incluso indo a ata o punto de sacrificar os seus queridos biscoitos.

Cun lanzador gañador de toda Irlanda como parte da súa formación, os Bonnars están preparados para afrontar calquera desafío de frente e demostrar as súas habilidades excepcionais. Cada familia está preparada para superar os seus límites, mostrando as súas fortalezas individuais en actividades que van desde kayak ata o último frisbee. Esta tempada promete estar chea de emoción e adrenalina, xa que estas notables familias se enfrontan cara a cara en desafíos físicos extraordinarios.

Sintoniza RTÉ One e RTÉ Player o domingo 26 de novembro ás 6:30 para presenciar a acción que te detén o corazón e ser parte da viaxe inesquecible cara a coroar a familia máis apta de Irlanda. Non te perdas nin un só momento desta emocionante tempada, onde a determinación, a paixón e o compromiso inquebrantable conflúen para crear unha experiencia inesquecible tanto para os participantes como para os espectadores.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Onde teñen lugar os cuartos de final de Ireland's Fittest Family?

R: Os cuartos de final terán lugar en The Farm, situada en Co Meath, Irlanda.

P: Que familias participan nos cuartos de final?

R: As familias participantes inclúen a familia Byrnes de Tipperary, a familia Bonnar de Waterford, a familia Peters de Waterford e a familia Murphy de Carlow.

P: Cando podo ver os cuartos de final de Ireland's Fittest Family?

R: Os cuartos de final emitiranse en RTÉ One e RTÉ Player o domingo 26 de novembro ás 6:30.