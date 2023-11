By

Que vacina contra o COVID é máis segura?

Mentres o mundo segue lidiando coa pandemia de COVID-19, o desenvolvemento e a distribución de vacinas volvéronse cruciais na loita contra o virus. Con varias vacinas dispoñibles, moitas persoas pregúntanse cal é a opción máis segura. Afondemos neste tema e exploremos algunhas preguntas máis frecuentes.

Que significa a seguridade da vacina?

A seguridade das vacinas refírese á avaliación e seguimento das vacinas para garantir que sexan eficaces e que non causen danos significativos. Realízanse probas e ensaios clínicos rigorosos para avaliar a seguridade e a eficacia das vacinas antes de que sexan aprobadas para o seu uso público.

Son seguras todas as vacinas contra o COVID?

Si, todas as vacinas contra a COVID que recibiron autorización de uso de emerxencia ou aprobación total de axencias reguladoras de renome, como a Administración de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) ou a Axencia Europea de Medicamentos (EMA), foron sometidas a probas exhaustivas para garantir a súa seguridade e eficacia.

Que vacinas están dispoñibles actualmente?

Ata agora, varias vacinas contra o COVID foron autorizadas para uso de emerxencia ou aprobadas para uso público. Algúns dos destacados inclúen Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sinovac. Cada vacina ten as súas propias características únicas, como os requisitos de almacenamento e os horarios de dosificación.

Hai unha vacina contra o COVID "máis segura"?

Todas as vacinas autorizadas ou aprobadas contra o COVID demostraron altas taxas de eficacia na prevención de enfermidades graves, hospitalizacións e mortes causadas polo virus. A elección da vacina debe basearse en factores como a dispoñibilidade, a elixibilidade e as condicións de saúde individuais. É importante consultar cos profesionais sanitarios para tomar unha decisión informada.

E os efectos secundarios da vacina?

Como calquera intervención médica, as vacinas contra o COVID poden ter efectos secundarios. Non obstante, a gran maioría dos efectos secundarios notificados son leves e temporais, como dor no lugar da inxección, fatiga ou febre leve. Os efectos secundarios graves son extremadamente raros.

En conclusión, todas as vacinas autorizadas ou aprobadas contra o COVID considéranse seguras e eficaces para previr enfermidades graves. A elección da vacina debe basearse nas circunstancias individuais e as orientacións dos profesionais sanitarios. A vacinación segue sendo unha ferramenta crucial para combater a pandemia e protexernos a nós mesmos e ás nosas comunidades.

