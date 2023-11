By

Que vacina contra o COVID ten menos efectos secundarios?

A medida que a campaña mundial de vacinación contra o COVID-19 segue gañando impulso, moitas persoas pregúntanse que vacina ten menos efectos secundarios. É importante ter en conta que todas as vacinas autorizadas foron sometidas a probas rigorosas e demostraron ser seguras e eficaces para previr enfermidades graves e hospitalizacións. Non obstante, é certo que algunhas persoas poden experimentar efectos secundarios despois de recibir unha vacina. Vexamos máis de cerca as vacinas dispoñibles e os seus potenciais efectos secundarios.

1. Pfizer-BioNTech: Esta vacina baseada en ARNm mostrou unha alta taxa de eficacia nos ensaios clínicos. Os efectos secundarios comúns inclúen dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos, febre e náuseas. Estes efectos secundarios son xeralmente leves e resólvense en poucos días.

2. Moderna: Semellante á vacina Pfizer-BioNTech, a vacina Moderna tamén está baseada no ARNm. Os efectos secundarios son comparables, sendo a dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, escalofríos, febre e náuseas.

3. Johnson & Johnson: A vacina de Johnson & Johnson utiliza unha tecnoloxía de vector viral. Os efectos secundarios son xeralmente leves e inclúen dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, náuseas e febre.

4. AstraZeneca: A vacina AstraZeneca, tamén unha vacina baseada en vectores virales, asociouse con casos raros de trastornos da coagulación do sangue. Non obstante, o risco global destes efectos secundarios é moi baixo. Os efectos secundarios comúns inclúen dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos, febre e náuseas.

É importante lembrar que os efectos secundarios son un sinal de que o seu corpo está construíndo protección contra o virus. A maioría dos efectos secundarios son leves e resólvense por si só nuns días. Os efectos secundarios graves son extremadamente raros.

FAQ:

P: Os efectos secundarios son un sinal de que a vacina está a funcionar?

R: Si, os efectos secundarios son unha resposta normal ás vacinas e indican que o seu sistema inmunitario está respondendo e protexendo contra o virus.

P: Os efectos secundarios son os mesmos para todos?

R: Non, os efectos secundarios poden variar dunha persoa a outra. Algunhas persoas poden non experimentar ningún efecto secundario, mentres que outras poden ter síntomas leves a moderados.

P: Debo estar preocupado polos raros trastornos da coagulación do sangue asociados coa vacina AstraZeneca?

R: O risco de desenvolver trastornos de coagulación do sangue despois de recibir a vacina AstraZeneca é extremadamente baixo. Os beneficios da vacinación na prevención da COVID-19 superan os riscos destes efectos secundarios raros.

En conclusión, todas as vacinas autorizadas contra a COVID-19 demostraron ser seguras e eficaces. Aínda que poden ocorrer efectos secundarios, xeralmente son leves e temporais. A mellor vacina para vostede é a que está dispoñible. Vacinarse é un paso crucial para protexerse a si mesmo e aos demais do virus.