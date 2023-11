Cal foi primeiro Sams ou Walmart?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes: Sam's Club e Walmart. Ambas estas empresas convertéronse en nomes coñecidos, que ofrecen unha ampla gama de produtos a prezos accesibles. Pero cal foi primeiro? Afondámonos na historia destes xigantes da venda polo miúdo para descubrilo.

O nacemento do club de Sam

Sam's Club, un club de almacén de venda polo miúdo só para membros, naceu antes de Walmart. Foi fundada por Sam Walton en 1983, coa apertura da primeira tenda en Midwest City, Oklahoma. Sam's Club tiña como obxectivo ofrecer ás pequenas empresas e ás persoas a oportunidade de mercar produtos a granel a prezos rebaixados. O concepto rapidamente gañou popularidade e Sam's Club expandiuse rapidamente polos Estados Unidos.

O ascenso de Walmart

Walmart, pola súa banda, foi fundada por Sam Walton en 1962. A primeira tenda Walmart abriu as súas portas en Rogers, Arkansas. Inicialmente, Walmart era unha tenda de descontos que ofrecía unha gran variedade de produtos a prezos baixos. Co paso do tempo, Walmart converteuse no xigante da venda polo miúdo que coñecemos hoxe, con miles de tendas en todo o mundo.

A conexión entre Sam's Club e Walmart

Aínda que Sam's Club e Walmart son entidades separadas, ambos forman parte da corporación máis grande de Walmart Inc. Sam's Club opera como unha subsidiaria de Walmart, atendendo a un segmento de mercado específico co seu modelo de almacén baseado na adhesión. Esta conexión permite que ambas empresas poidan aproveitar os seus recursos e ofrecer aos clientes unha ampla gama de produtos e servizos.

FAQ

P: Alguén pode mercar no Sam's Club?

R: Non, o Sam's Club é un club só para socios. Non obstante, a adhesión está aberta tanto para persoas físicas como para empresas.

P: Sam's Club e Walmart son a mesma empresa?

R: Aínda que ambos forman parte de Walmart Inc., Sam's Club e Walmart son entidades de venda polo miúdo separadas coas súas propias operacións distintas.

P: Podo usar a miña subscrición a Walmart en Sam's Club?

R: Non, Walmart e Sam's Club teñen programas de adhesión separados. Unha subscrición a Walmart non dá acceso a Sam's Club e viceversa.

En conclusión, Sam's Club veu antes que Walmart, coa súa creación en 1983. Non obstante, ambas as compañías creceron baixo o paraugas de Walmart Inc., ofrecendo aos clientes unha ampla gama de produtos e servizos. Tanto se buscas compras a granel como produtos básicos diarios, tanto Sam's Club como Walmart convertéronse en destinos favoritos para millóns de compradores en todo o mundo.