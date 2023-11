Cal foi primeiro Sams ou Costco?

By

Cal foi primeiro: Sam's ou Costco?

No mundo das compras por xunto, dous xigantes xurdiron como líderes: Sam's Club e Costco. Estes clubs de almacén baseados na adhesión ofrecen unha ampla gama de produtos a prezos rebaixados, atraendo a millóns de clientes en todo o mundo. Pero a pregunta candente segue sendo: cal foi primeiro?

O nacemento do club de Sam

Sam's Club, unha división de Walmart Inc., foi o primeiro en entrar en escena. Foi fundada por Sam Walton en 1983, co obxectivo de ofrecer ás pequenas empresas e particulares a oportunidade de comprar produtos a granel a prezos máis baixos. Sam's Club gañou rapidamente popularidade e o seu modelo de adhesión converteuse nun modelo para futuros clubs de almacén.

O ascenso de Costco

Costco, pola súa banda, creouse uns anos máis tarde, en 1983. James Sinegal e Jeffrey Brotman fundaron a empresa cun concepto similar ao Sam's Club, centrándose en ofrecer produtos con desconto aos membros. O punto de venda único de Costco foi o seu compromiso de ofrecer produtos de alta calidade e un servizo ao cliente excepcional, que resoou entre os consumidores.

FAQ

P: Que é un club de almacén?

R: Un club de almacén é un tipo de tenda de venda polo miúdo que vende produtos a granel a prezos rebaixados. Os clientes deben facerse socios para acceder a estes clubs e aproveitar o aforro.

P: Como funcionan Sam's Club e Costco?

R: Tanto Sam's Club como Costco funcionan nun modelo baseado na adhesión. Os clientes pagan unha cota anual para facerse socios, o que lles outorga acceso ás tendas e descontos exclusivos.

P: Que foi primeiro, Sam's Club ou Costco?

R: Sam's Club creouse en 1983, mentres que Costco fundouse o mesmo ano. Non obstante, Sam's Club lanzouse uns meses antes, o que o converteu no primeiro club de almacén en entrar no mercado.

P: Hai diferenzas importantes entre Sam's Club e Costco?

R: Aínda que Sam's Club e Costco ofrecen produtos e servizos similares, hai algunhas diferenzas. Costco é coñecida polos seus produtos de alta calidade e unha selección única, mentres que Sam's Club céntrase máis en ofrecer unha ampla gama de produtos a prezos competitivos.

En conclusión, Sam's Club posúe o título de ser o primeiro club de almacén en adornar o panorama de venda polo miúdo. Non obstante, tanto Sam's Club como Costco convertéronse en nomes coñecidos, o que ofrece aos consumidores a oportunidade de aforrar diñeiro mentres compran a granel. Tanto se prefires Sam's Club como Costco, ambos revolucionaron a forma na que compramos e seguimos prosperando no competitivo mercado por xunto.