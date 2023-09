A historia non contada das primeiras mulleres astronautas de Estados Unidos: romper barreiras e alcanzar novas alturas

En "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush explora a viaxe de seis mulleres extraordinarias que romperon o teito de cristal no mundo dominado por homes da exploración espacial. Grush desafía a narrativa predominante do dominio masculino branco na carreira espacial e destaca as importantes contribucións destas mulleres, que formaron parte da primeira clase da NASA en incluír mulleres.

Grush céntrase nas vidas de Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon e Shannon Lucid. Estas mulleres uníronse ao corpo de astronautas da NASA en 1978 e estaban decididas a alcanzar alturas que antes lles estaban prohibidas.

"Os Seis" ofrece unha visión das súas motivacións e dúbidas, ofrecendo información sobre os momentos nos que cada muller se decatou de que podía solicitar ser astronauta. Grush describe o seu proceso de selección como un paso significativo cara á diversidade, aínda que a clase aínda estaba composta predominantemente por homes brancos.

O libro tamén afronta os desafíos aos que se enfrontaron estas mulleres, incluíndo a atención dos medios sexistas, a especulación machista sobre o romance e o sexo no espazo e a loita por equilibrar a vida persoal e profesional. Grush dá exemplos da súa resistencia e determinación ante a adversidade, como a batalla de Ride por protexer a súa privacidade e a súa saúde mental no medio do escrutinio dos medios.

"Os seis" tamén destaca os papeis cruciais desempeñados polos campións da diversidade dentro e fóra da NASA. Ruth Bates Harris, unha empregada da NASA, criticou con audacia á axencia pola súa falta de diversidade. Tamén reciben recoñecemento os Mercury 13, un grupo de mulleres que se someteron a rigorosas probas a principios dos anos 1960 para demostrar que eran capaces de ser astronautas.

Grush incorpora as experiencias do día a día dos astronautas, revelando os aspectos sorprendentemente mundanos do seu traballo. Probaron traxes espaciais, manobraron brazos robóticos e navegaron polas complexidades de traballar con compañeiros masculinos que mostraban calendarios pinup nas portas das súas oficinas.

Aínda que o libro non está exento de perigo e traxedia, Grush fai fincapé na coraxe e a perseveranza que transcenden o xénero e a raza. O desastre do Challenger serve como un recordatorio aleccionador dos riscos inherentes á exploración espacial e do sacrificio definitivo realizado por Resnik.

Cunha investigación meticulosa e unha narración cativadora, "Os seis" amplía a nosa comprensión da carreira espacial e desafía as nocións tradicionais de quen pode pertencer a "toda a familia da humanidade".

