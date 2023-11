Cando xa non se contaxia COVID?

Mentres a pandemia de COVID-19 segue afectando comunidades en todo o mundo, unha das preguntas máis urxentes na mente das persoas é cando xa non son contaxiosas. Comprender a cronoloxía da contaxiosidade é fundamental para que as persoas se protexan a si mesmas e aos demais da propagación do virus. Neste artigo, exploraremos cando a COVID-19 xa non é contaxiosa e responderemos algunhas preguntas máis frecuentes.

Que significa ser contaxioso?

Ser contaxioso refírese á capacidade de transmitir unha enfermidade infecciosa a outros. No caso da COVID-19, as persoas considéranse contaxiosas cando poden transmitir o virus a outras persoas a través de gotas respiratorias, que se liberan ao tose, estornudar, falar ou mesmo respirar.

Cando é o COVID-19 máis contaxioso?

O COVID-19 é máis contaxioso durante a fase sintomática cando os individuos experimentan síntomas como febre, tose e dificultade para respirar. Non obstante, é importante ter en conta que as persoas asintomáticas, que non presentan ningún síntoma, tamén poden propagar o virus. Os estudos demostraron que as persoas poden ser contaxiosas ata dous días antes de que aparezan os síntomas.

Cando xa non se contaxia a COVID-19?

Segundo os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC), as persoas con síntomas de COVID-19 de leves a moderados poden considerarse xeralmente non contaxiosas despois de dez días desde o inicio dos síntomas. Ademais, as persoas deben pasar polo menos 24 horas sen febre, sen usar medicamentos para reducir a febre e ter visto unha mellora noutros síntomas.

Para os individuos con síntomas graves de COVID-19 ou aqueles que están inmunodeprimidos, o período contaxioso pode ser máis longo. Nestes casos, recoméndase consultar cos profesionais sanitarios para obter orientación sobre cando é seguro interromper o illamento.

FAQ:

P: Aínda podo ser contaxioso se dou negativo na proba de COVID-19?

R: Si, é posible dar negativo para o COVID-19 pero aínda así ser contaxioso. É posible que as probas non sempre detecten o virus con precisión, especialmente durante as primeiras fases da infección.

P: Canto tempo debo illar se estiven en contacto con alguén que deu positivo en COVID-19?

R: Se estiveches en contacto estreito con alguén que deu positivo para COVID-19, recoméndase pór en corentena durante 14 días, aínda que a proba sexa negativa. Isto débese a que o virus pode tardar ata dúas semanas en desenvolverse despois da exposición.

P: Podo deixar de usar máscara cando xa non contaxio?

R: Non, levar máscara e seguir outras medidas preventivas, como practicar unha boa hixiene das mans e manter a distancia física, segue sendo crucial aínda que xa non se contaxie. Estas medidas axudan a protexer aos demais e a reducir o risco de volver contraer o virus.

En conclusión, comprender cando o COVID-19 xa non é contaxioso é esencial para evitar a propagación do virus. Aínda que a pauta xeral é de dez días desde a aparición dos síntomas, é importante ter en conta as circunstancias individuais e consultar aos profesionais sanitarios para obter un consello personalizado. Lembre, aínda que xa non sexa contaxioso, continúe seguindo as medidas preventivas para manter a salvo a si mesmo e aos demais.