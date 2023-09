Que esperar na próxima actualización de software de iOS 17

By

Co próximo evento de apertura de Apple "Wonderlust" que se emitirá en directo o 12 de setembro, os consumidores agardan ansiosamente o lanzamento do novo hardware, incluíndo a serie iPhone 15. Xunto aos novos dispositivos, Apple sempre presenta software novo para os seus produtos. Este ano, o foco está no lanzamento de iOS 17, que se anunciou en xuño na Worldwide Developers Conference (WWDC).

Os desenvolvedores e os probadores beta públicos tiveron a oportunidade de probar a nova versión de iOS tanto para iPhone como para iPad ante o público en xeral. Ata o momento, houbo oito versións beta para desenvolvedores e seis versións beta públicas desde a versión limitada. O software sufriu varias melloras e correccións de erros en función dos comentarios dos usuarios durante a fase de proba beta.

En canto á data de lanzamento oficial, o sitio web de Apple simplemente indica "este outono". Non obstante, non se proporcionou ningunha data de lanzamento específica a partir do 11 de setembro. É seguro asumir que o lanzamento será ao mesmo tempo que a nova serie iPhone 15.

Tanto iOS 17 como iPadOS 17 estiveron dispoñibles para os membros do programa de desenvolvedores de Apple desde a presentación da WWDC o 5 de xuño. As betas públicas estiveron dispoñibles o 12 de xullo. Os informes de Bloomberg suxiren que ambas as actualizacións de software se lanzarán simultaneamente.

Espérase que iOS 17 traiga varias funcións e melloras novas para mellorar a experiencia do usuario. Non obstante, os detalles específicos sobre estas funcións non foron revelados oficialmente. Os usuarios poden esperar unha interface máis refinada e intuitiva, un rendemento mellorado, funcións de privacidade avanzadas e quizais novas funcionalidades que se aliñan coa dedicación de Apple ao deseño centrado no usuario.

En conclusión, o lanzamento de iOS 17 xunto coa serie iPhone 15 é moi esperado. O compromiso de Apple coa calidade e a mellora continua é evidente nas numerosas versións beta e nos comentarios dos usuarios. Mentres agardamos ansiosamente o lanzamento oficial, é emocionante imaxinar as melloras e funcións que iOS 17 traerá aos nosos queridos dispositivos Apple.

Fontes:

– Conferencia Mundial de Desenvolvedores (WWDC) – Apple

– Bloomberg informa sobre o lanzamento de iOS 17