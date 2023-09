Valve recibe a certificación de radio para un novo proxecto de hardware en Corea do Sur

By

Valve, a compañía de xogos coñecida polos seus proxectos de hardware como Valve Index e Steam Deck, recibiu recentemente a certificación de radio en Corea do Sur para un novo dispositivo de hardware. Os detalles sobre o dispositivo son escasos, sendo a única información dispoñible que se trata dun "dispositivo sen fíos de baixa potencia específico" que funciona na banda de frecuencia de 5 Ghz con capacidades de LAN sen fíos. O dispositivo denomínase "1030", seguindo a convención de nomenclatura dos produtos anteriores de Valve, como o Valve Index (nome do modelo 1007) e Steam Deck (nome do modelo 1010).

Aínda que a información limitada deixa espazo para a especulación, é pouco probable que este novo dispositivo sexa unha versión actualizada do Steam Deck, xa que é demasiado pronto para unha actualización do produto. A maioría dos expertos cren que Valve podería estar aventurando de novo ao espazo de realidade virtual con outro auricular VR. Houbo sinais que indican un descenso nas vendas de Valve Index, xunto coas recentes contratacións de equipos de hardware en Valve, o que suxire que un novo auricular VR pode estar en proceso.

Aínda que a certificación implica que Valve pode estar preto do lanzamento deste novo dispositivo, é importante ter en conta que Valve ten un historial de proxectos de estanterías. Non obstante, dado o éxito anterior dos seus proxectos de hardware, é probable que este novo dispositivo vexa a luz.

Polo de agora, Valve non publicou información oficial sobre este novo dispositivo. Non obstante, coas brechas relativamente curtas entre a certificación e o lanzamento de proxectos anteriores de hardware de Valve, podemos esperar algunhas noticias nun futuro próximo.

