Que vacina parou nos anos 70?

Na década de 1970, unha vacina innovadora coñecida como vacina contra a varíola xogou un papel fundamental na erradicación dunha das enfermidades máis mortais da historia da humanidade. A varíola, causada polo virus da variola, asolaba á humanidade durante séculos, causando enfermidades xeneralizadas, desfiguración e morte. Non obstante, grazas aos esforzos incansables de científicos e profesionais sanitarios, a varíola foi declarada oficialmente erradicada en 1980 pola Organización Mundial da Saúde (OMS). Afondemos nos detalles desta notable vacina e no seu impacto.

A vacina contra a varíola, tamén coñecida como vacina contra a varíola, foi desenvolvida a finais do século XVIII por Edward Jenner, un médico inglés. A vacina utilizou un virus relacionado chamado vaccinia, que proporcionaba inmunidade contra a varíola. Ao introducir no corpo unha forma debilitada do virus da vacina, o sistema inmunitario recoñeceríaa e destruiría, ao tempo que desenvolveu unha defensa contra o virus da variola.

O éxito da vacina foi evidente na década de 1970 cando a OMS lanzou unha campaña mundial intensificada de erradicación da varíola. Os esforzos de vacinación masiva leváronse a cabo en países onde a varíola aínda prevalecía, o que provocou un descenso significativo dos casos. O último caso natural coñecido de varíola ocorreu en Somalia en 1977, e sen que se rexistren novos casos despois, a enfermidade declarouse erradicada só tres anos despois.

FAQ:

P: A vacina contra a varíola aínda se usa hoxe?

R: Tras a erradicación da varíola, a vacinación rutineira contra a enfermidade foi interrompida en todo o mundo. Non obstante, aínda se almacenan pequenas cantidades do virus en laboratorios con fins de investigación e como medida de precaución.

P: Hai algún efecto secundario da vacina contra a varíola?

R: Como calquera vacina, a varíola pode ter efectos secundarios. As reaccións comúns inclúen dor no lugar da inxección, febre e dores no corpo. En casos raros, poden ocorrer complicacións máis graves, como reaccións alérxicas graves ou infeccións.

-¿Por que se escolleu a varíola para a súa erradicación?

R: A varíola escolleuse para a erradicación debido a varios factores, entre eles a dispoñibilidade dunha vacina eficaz, a ausencia de reservorios animais e os síntomas visibles da enfermidade, que facilitaron a identificación e contención dos brotes.

A vacina contra a varíola é un testemuño do poder da vacina na loita contra as enfermidades mortais. O seu éxito na erradicación da varíola serve como recordatorio da importancia dos esforzos de vacinación en curso para evitar o rexurdimento doutras enfermidades infecciosas. Aínda que a varíola pode ser unha enfermidade do pasado, as leccións aprendidas da súa erradicación seguen configurando as estratexias de saúde pública en todo o mundo.