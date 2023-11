Que tipo de empresa é Walmart?

Walmart, a corporación multinacional de venda polo miúdo, é unha das maiores empresas do mundo. Fundada en 1962 por Sam Walton, Walmart creceu ata converterse nunha forza dominante na industria de venda polo miúdo, con presenza en varios países e unha ampla gama de produtos e servizos. Pero que tipo de empresa é Walmart exactamente? Vexamos máis de cerca.

O xigante polo miúdo:

Walmart é coñecida principalmente como unha cadea de grandes tendas de descontos. Opera unha ampla rede de tendas de venda polo miúdo, ofrecendo unha gran variedade de produtos a prezos competitivos. Desde comestibles e artigos domésticos ata produtos electrónicos e roupa, Walmart pretende ofrecer aos clientes unha experiencia de compra única. Coa súa estratexia de baixo custo, a compañía converteuse en sinónimo de compras accesibles para millóns de persoas en todo o mundo.

Un negocio diverso:

Non obstante, Walmart non é só unha empresa de venda polo miúdo tradicional. Ao longo dos anos, ampliou as súas operacións para incluír outros segmentos de negocio. Estes inclúen Walmart Supercenters, que combinan unha tenda de comestibles cunha tenda de mercadoría xeral, e Walmart Neighborhood Markets, tendas máis pequenas que se centran en comestibles e produtos farmacéuticos. Ademais, Walmart opera clubs de almacén só para membros chamados Sam's Club, que ofrecen produtos a granel a prezos con desconto.

Presenza en liña:

Nos últimos anos, Walmart tamén fixo avances significativos no sector do comercio electrónico. Co aumento das compras en liña, a compañía investiu moito na súa plataforma en liña, Walmart.com. A través deste sitio web, os clientes poden navegar e mercar unha ampla gama de produtos, que logo son entregados na súa porta. A presenza en liña de Walmart permitiulle competir con outros xigantes do comercio electrónico, como Amazon.

FAQ:

P: Walmart é unha empresa global?

R: Si, Walmart opera en varios países do mundo, incluídos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, China e Reino Unido, entre outros.

P: Cantos empregados ten Walmart?

R: A partir de 2021, Walmart emprega a máis de 2.3 millóns de persoas en todo o mundo, o que o converte nun dos maiores empregadores privados do mundo.

P: Cal é a misión de Walmart?

R: A misión de Walmart é aforrar diñeiro para que as persoas poidan vivir mellor. A empresa pretende conseguilo ofrecendo prezos baixos e unha ampla gama de produtos aos seus clientes.

En conclusión, Walmart é unha corporación multinacional de venda polo miúdo que opera unha ampla rede de grandes tendas de descontos, supercentros e plataformas en liña. Cos seus diversos segmentos comerciais e a súa presenza global, Walmart consolidouse como un xigante da venda polo miúdo, que ofrece opcións de compras asequibles a millóns de clientes en todo o mundo.