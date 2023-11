Que provoca o herpes zóster?

By

Que provoca a tella?

A tella, tamén coñecida como herpes zoster, é unha infección viral que causa unha erupción dolorosa. É causado polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela. Aínda que calquera persoa que teña varicela pode desenvolver zóster, certos factores poden desencadear a reactivación do virus. Neste artigo, exploraremos os desencadenantes comúns da tella e proporcionaremos respostas ás preguntas máis frecuentes.

Disparadores:

1. Idade: O risco de desenvolver zóster aumenta coa idade. A medida que envellecemos, o noso sistema inmunitario debilitarase, facilitando a reactivación do virus.

2. Estrés: O estrés emocional ou físico pode debilitar o sistema inmunitario, facéndoo máis susceptible a infeccións virais como o herpes zóster.

3. Condicións médicas: Certas condicións médicas, como o cancro, o VIH/SIDA e as enfermidades autoinmunes, poden comprometer o sistema inmunitario e aumentar o risco de zóster.

4. Medicamentos: Certos medicamentos, como medicamentos de quimioterapia e esteroides, poden suprimir o sistema inmunitario, facilitando a reactivación do virus.

5. Enfermidade ou cirurxía recente: Ter unha enfermidade recente ou someterse a unha cirurxía pode debilitar o sistema inmunitario, proporcionando unha oportunidade para que o virus reapareza.

6. Trauma físico: As lesións ou traumatismos nunha zona específica do corpo poden provocar tellas nesa zona. Isto coñécese como "distribución dermatomal", onde a erupción só aparece nun lado do corpo.

Preguntas máis frecuentes:

1. Pode o estrés por si só causar tella?

Aínda que o estrés pode debilitar o sistema inmunitario e aumentar o risco de zóster, non é a única causa. A reactivación do virus da varicela-zóster tamén está influenciada por outros factores.

2. O zóster pode ser contaxioso?

A tella en si non é contaxiosa, pero o virus pódese transmitir a persoas que non tiveron varicela. Isto pode levar ao desenvolvemento de varicela, non de tella.

3. Pode a vacina contra o zóster evitar un brote?

Si, a vacina contra o zóster pode reducir significativamente o risco de desenvolver zóster e diminuír a gravidade dos síntomas se se produce un brote.

En conclusión, o herpes zóster pode ser desencadeado por varios factores, incluíndo idade, estrés, condicións médicas, medicamentos, enfermidades ou cirurxía recentes e trauma físico. Comprender estes desencadenantes pode axudar ás persoas a tomar medidas preventivas e buscar atención médica oportuna para xestionar a condición de forma eficaz.