Que cepas de gripe hai na vacina de 2023?

Cando se achega a tempada de gripe, moitas persoas pregúntanse que cepas de gripe cubrirá a vacina contra a gripe de 2023. O virus da gripe é notorio pola súa capacidade para mutar e cambiar, polo que é necesario que os científicos actualicen a vacina cada ano para garantir a súa eficacia. Este artigo ten como obxectivo proporcionarche a información máis recente sobre as cepas incluídas na vacina contra a gripe de 2023.

Que é unha cepa da gripe?

Unha cepa da gripe refírese a un subtipo ou variante específico do virus da gripe. Hai catro tipos principais de virus da gripe: A, B, C e D. Os virus da gripe A e B son os máis comúns e son os responsables dos brotes de gripe estacional en humanos.

Como se seleccionan as cepas para a vacina?

Cada ano, expertos da Organización Mundial da Saúde (OMS) e outras axencias sanitarias seguen de preto a propagación global dos virus da gripe. Recollen datos sobre as cepas máis frecuentes e fan predicións sobre cales é probable que circulen durante a próxima tempada de gripe. En base a esta información, recomendan as cepas que se incluirán na vacina anual contra a gripe.

Que cepas hai na vacina contra a gripe de 2023?

As cepas específicas incluídas na vacina contra a gripe de 2023 poden variar dependendo da rexión e do fabricante. Non obstante, a OMS recomendou que a vacina de 2023 conteña as seguintes cepas:

1. Cepa da gripe A (H1N1): esta cepa coñécese comunmente como "gripe porcina" e circula desde a pandemia de 2009. Continúa sendo unha causa importante de gripe estacional.

2. Cepa da gripe A (H3N2): esta cepa foi unha causa dominante de brotes de gripe nos últimos anos e está asociada a enfermidades máis graves, especialmente entre os adultos maiores.

3. Cepa da gripe B (liñaxe Victoria): esta cepa pertence á liñaxe B/Victoria e estivo circulando por todo o mundo. É responsable dunha proporción significativa de casos de gripe, especialmente en nenos.

4. Cepa da gripe B (liñaxe Yamagata): esta cepa pertence á liñaxe B/Yamagata e tamén estivo moi circulando. É outra das causas da gripe estacional, que afecta principalmente a nenos maiores e adultos novos.

É importante ter en conta que as cepas incluídas na vacina poden variar dependendo da formulación utilizada polos diferentes fabricantes. Por iso, sempre é recomendable consultar cos profesionais sanitarios ou consultar as directrices oficiais para obter a información máis precisa e actualizada.

En conclusión, espérase que a vacina contra a gripe de 2023 cubra as cepas prevalentes da gripe A (H1N1 e H3N2) e da gripe B (liñaxes Victoria e Yamagata). Vacinarse contra estas cepas pode reducir significativamente o risco de complicacións relacionadas coa gripe e protexer tanto ás persoas como ás comunidades da gripe estacional. Lembra consultar cos profesionais sanitarios para obter consellos personalizados e manterte informado sobre as últimas recomendacións de vacinación contra a gripe.