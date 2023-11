By

Que cepa de COVID está a pasar?

A medida que a pandemia de COVID-19 segue afectando as comunidades de todo o mundo, moitas persoas pregúntanse sobre as diferentes cepas do virus que circulan actualmente. Comprender as distintas cepas é fundamental para desenvolver estratexias de prevención e vacinas eficaces. Aquí tes unha visión xeral das cepas de COVID-19 que están a pasar actualmente.

Que é unha cepa?

Unha cepa refírese a unha variante xenética específica dun virus. No caso da COVID-19, o virus responsable chámase SARS-CoV-2. Co paso do tempo, o virus pode sufrir mutacións xenéticas, dando lugar a diferentes cepas con características distintas.

Cales son as principais cepas do COVID-19?

Actualmente, hai varias cepas notables de COVID-19. As cepas máis coñecidas inclúen a cepa orixinal que xurdiu en Wuhan, China, a finais de 2019, coñecida como "tipo salvaxe". Ademais, hai varias variantes de preocupación, como a variante Alpha (B.1.1.7), a variante Beta (B.1.351), a variante Gamma (P.1) e a variante Delta (B.1.617.2).

Cales son as características destas cepas?

A variante Alpha identificouse por primeira vez no Reino Unido e sábese que é máis transmisible que a cepa orixinal. A variante beta, identificada por primeira vez en Sudáfrica, está asociada cunha resistencia potencial a certos anticorpos. Tamén se cre que a variante Gamma, detectada inicialmente en Brasil, é máis transmisible e pode ter un impacto na eficacia da vacina. A variante Delta, orixinada na India, é altamente transmisible e converteuse rapidamente na cepa dominante en moitos países.

Son efectivas as vacinas actuais contra estas cepas?

Os estudos demostraron que, aínda que algunhas cepas poden reducir a eficacia das vacinas en certa medida, a maioría das vacinas autorizadas aínda proporcionan unha protección significativa contra enfermidades graves, hospitalización e morte. Non obstante, a investigación e o seguimento continuos son fundamentais para garantir a eficacia da vacina contra as cepas emerxentes.

En conclusión, varias cepas de COVID-19 están circulando polo mundo actualmente, incluíndo a cepa orixinal e varias variantes de preocupación. Comprender as características e os posibles impactos destas cepas é vital para aplicar medidas eficaces de saúde pública e estratexias de vacina. Mantéñase informado, siga as pautas recomendadas e vacínase para protexerse a si mesmo e aos demais do virus.