Que porcentaxe de persoas vacinadas contraen COVID?

A medida que a pandemia de COVID-19 segue afectando ás comunidades de todo o mundo, o desenvolvemento e distribución de vacinas deron un atisbo de esperanza. As vacinas demostraron ser eficaces para previr enfermidades graves, hospitalizacións e mortes causadas polo virus. Non obstante, moitas veces xorden preguntas sobre a porcentaxe de persoas vacinadas que aínda contraen COVID-19. Afondemos neste tema e exploremos algunhas preguntas máis frecuentes.

Cal é a definición de "vacinado"?

No contexto da COVID-19, estar "vacinado" refírese ás persoas que recibiron as doses recomendadas dunha vacina contra a COVID-19, segundo as directrices proporcionadas polas autoridades sanitarias.

Cal é a porcentaxe de persoas vacinadas que contraen COVID-19?

Aínda que as vacinas contra a COVID-19 reducen significativamente o risco de infección, aínda poden ocorrer casos de avance. Segundo datos de diversos estudos e axencias sanitarias, a porcentaxe de vacinados que contraen a COVID-19 é relativamente baixa. En xeral, a porcentaxe oscila entre menos do 1% e arredor do 5%, dependendo de factores como a eficacia da vacina, a demografía da poboación e a prevalencia de variantes.

Por que algunhas persoas vacinadas aínda teñen COVID-19?

Ningunha vacina é eficaz ao 100% e poden producirse casos de avance debido a varios factores. Estes inclúen a diminución da inmunidade co paso do tempo, a aparición de novas variantes que poden eludir parcialmente a protección da vacina e as variacións individuais na resposta inmune. Non obstante, mesmo nos casos de avance, os individuos vacinados teñen menos probabilidades de sufrir enfermidades graves ou requirir hospitalización en comparación cos que non están vacinados.

Todos os casos de avance son iguais?

Os casos de avance poden variar en gravidade. Algunhas persoas poden experimentar síntomas leves ou nulos, mentres que outras poden desenvolver enfermidades máis graves. Non obstante, o risco global de enfermidade grave é significativamente menor entre os individuos vacinados en comparación cos que non están vacinados.

Conclusión

Aínda que son posibles casos de avance de COVID-19 entre as persoas vacinadas, a porcentaxe segue sendo relativamente baixa. As vacinas seguen xogando un papel crucial na redución da propagación do virus e na protección das persoas de enfermidades graves. É importante seguir as pautas de saúde pública, incluíndo o uso de máscaras, unha boa hixiene das mans e manter o distanciamento social, mesmo despois da vacinación, para minimizar aínda máis o risco de infección.