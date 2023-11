Que porcentaxe de persoas non tiveron COVID?

Que porcentaxe de persoas non tivo COVID?

Mentres a pandemia de COVID-19 segue afectando as comunidades de todo o mundo, unha pregunta que adoita xorde é: que porcentaxe de persoas non foron infectadas polo virus? Aínda que é difícil determinar unha cifra exacta, varios estudos e enquisas proporcionan algunhas ideas sobre a proporción da poboación que segue sen tocar polo virus.

Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a partir de outubro de 2021, estímase que preto do 15% da poboación mundial estaba infectada con COVID-19. Isto significa que aproximadamente o 85% das persoas non contraeron o virus. Non obstante, é importante ter en conta que estas cifras poden variar significativamente entre países e rexións debido ás variacións na capacidade de proba, os sistemas de informes e as medidas de contención.

FAQ:

P: Como se calcula a porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19?

R: A porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19 calcúlase restando a porcentaxe de casos confirmados do 100%. Por exemplo, se o 15% da poboación deu positivo para o virus, entón 100% - 15% = 85% das persoas non tiveron COVID-19.

P: Por que é difícil determinar a porcentaxe exacta de persoas que non tiveron COVID-19?

R: Determinar a porcentaxe exacta de persoas que non tiveron COVID-19 é un reto debido a varios factores. Estes inclúen variacións na capacidade de proba e nas estratexias en diferentes rexións, a subdeclaración de casos, as infeccións asintomáticas que non se detectan e a natureza dinámica da pandemia.

P: A porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19 significa que son inmunes?

R: Non, a porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19 non significa necesariamente que sexan inmunes ao virus. Simplemente indica que non foron infectados ata o punto de medición. A inmunidade pódese adquirir mediante a vacinación ou a infección previa, pero a duración e o nivel de protección varían entre os individuos.

P: A porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19 cambiará co paso do tempo?

R: Si, a porcentaxe de persoas que non tiveron COVID-19 cambiará co paso do tempo a medida que o virus continúe estendéndose e afectando a diferentes poboacións. Factores como as campañas de vacinación, a aparición de novas variantes e as medidas de saúde pública poden influír na proporción de persoas que seguen sen infectarse.

En conclusión, aínda que é difícil determinar unha cifra exacta, estímase que ao redor do 85% da poboación mundial non estivo infectada con COVID-19. Non obstante, é fundamental seguir seguindo as pautas de saúde pública, como a vacinación, o uso de máscaras e o distanciamento social, para protexernos e protexer aos demais do virus.