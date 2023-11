Que medicamentos poden provocar zóster?

A tella, tamén coñecida como herpes zoster, é unha infección viral que causa unha erupción dolorosa. É causada polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela. Aínda que calquera persoa que teña varicela pode desenvolver zóster, certos medicamentos poden aumentar o risco de desenvolver esta condición. Neste artigo, exploraremos algúns dos medicamentos que poden provocar o herpes zóster e proporcionaremos respostas ás preguntas máis frecuentes.

Medicamentos que poden provocar herpes zóster:

1. Corticosteroides: Estes medicamentos, comunmente usados ​​para reducir a inflamación e suprimir o sistema inmunitario, poden aumentar o risco de zóster. O uso a longo prazo de corticoides, como a prednisona, pode debilitar o sistema inmunitario, facilitando a reactivación do virus da varicela-zóster.

2. Fármacos inmunosupresores: Os medicamentos utilizados para previr o rexeitamento de órganos despois do transplante ou para tratar enfermidades autoinmunes tamén poden aumentar o risco de zóster. Estes fármacos, incluídos o tacrolimus e a ciclosporina, suprimen o sistema inmunitario, o que fai máis difícil que o corpo combata as infeccións.

3. Medicamentos de quimioterapia: Os tratamentos contra o cancro, como a quimioterapia, poden debilitar o sistema inmunitario, facendo que os individuos sexan máis susceptibles a infeccións como o zóster. Os medicamentos de quimioterapia, como o metotrexato e o 5-fluorouracilo, poden aumentar o risco de reactivación da zóster.

4. Terapias biolóxicas: Os medicamentos biolóxicos, usados ​​habitualmente para tratar afeccións como a artrite reumatoide e a psoríase, tamén poden aumentar o risco de zóster. Estes medicamentos, incluídos o adalimumab e o etanercept, funcionan dirixidos a compoñentes específicos do sistema inmunitario, debilitando potencialmente a súa capacidade para loitar contra as infeccións.

Preguntas máis frecuentes:

P: Os medicamentos para a dor sen receita poden provocar herpes zóster?

R: Non, os medicamentos para a dor sen receita como o paracetamol ou o ibuprofeno non provocan directamente o herpes zóster. Non obstante, se estes medicamentos se usan para xestionar a dor asociada ao herpes zóster, non impiden o desenvolvemento da enfermidade.

P: As vacinas poden provocar zóster?

R: Non, as vacinas non provocan zóster. De feito, vacinas como a vacina contra o zóster (Zostavax ou Shingrix) poden axudar a previr o herpes zóster ou reducir a súa gravidade.

P: Os antibióticos poden provocar zóster?

R: Non, os antibióticos non provocan herpes zóster. O herpes zóster é causado por un virus, non por bacterias, polo que os antibióticos non son eficaces para previr ou tratar esta afección.

En conclusión, certos medicamentos, como corticoides, fármacos inmunosupresores, fármacos de quimioterapia e terapias biolóxicas, poden aumentar o risco de desenvolver zóster. É importante discutir calquera dúbida ou pregunta sobre os riscos relacionados coa medicación cun profesional sanitario. Ademais, as vacinas poden axudar a previr o herpes zóster e as súas complicacións.