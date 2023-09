Que é a autenticación de dous factores? Unha capa adicional de protección da conta en liña

Resumo: A autenticación de dous factores (2FA) é unha medida de seguridade que obriga aos usuarios a proporcionar dous tipos diferentes de credenciais de identificación para verificar a súa identidade. Engade unha capa adicional de protección ás contas en liña e reduce o risco de acceso non autorizado e roubo de identidade.

Na era dixital actual, o método tradicional de iniciar sesión nunha conta só cun nome de usuario e contrasinal xa non é suficiente. Os contrasinais poden ser facilmente comprometidos ou roubados, o que provoca accesos non autorizados e un posible roubo de identidade. A autenticación de dous factores soluciona esta vulnerabilidade requirindo unha segunda forma de identificación, o que fai que os individuos malintencionados dificulten moito máis o acceso a unha conta.

Con 2FA, os usuarios normalmente deben proporcionar algo que saben, como un contrasinal, e algo que teñen, como un código de verificación único enviado ao seu dispositivo móbil. Esta combinación de dous factores garante que aínda que un factor estea comprometido, a conta permaneza segura.

A implementación de 2FA non require ningún hardware especial nin coñecementos técnicos extensos. A maioría das plataformas e servizos en liña ofrecen soporte integrado para 2FA e os usuarios poden activalo facilmente a través da configuración da súa conta. Unha vez activado, solicitaráselle ao usuario que proporcione o factor de verificación adicional sempre que intente iniciar sesión.

A autenticación de dous factores fíxose cada vez máis importante a medida que o número de ameazas en liña e violacións de datos segue aumentando. Ofrece unha capa adicional de seguridade que é máis resistente ás técnicas comúns de hackeo, como ataques de phishing e intentos de forza bruta para adiviñar contrasinais.

Ao esixir aos usuarios que proporcionen dous tipos diferentes de identificación, a autenticación de dous factores reduce significativamente o risco de acceso non autorizado e garante que a información persoal permanece segura e protexida.

Como funciona a autenticación de dous factores

A autenticación de dous factores (2FA) funciona engadindo unha capa adicional de verificación ao proceso de inicio de sesión. En lugar de confiar só nun nome de usuario e contrasinal, os usuarios deben proporcionar unha segunda forma de identificación para demostrar a súa identidade.

O fluxo de traballo típico de 2FA é o seguinte:

Paso 1: nome de usuario e contrasinal

Os usuarios comezan introducindo o seu nome de usuario e contrasinal, tal e como farían nun proceso de inicio de sesión tradicional.

Paso 2: código de verificación

Despois de introducir as súas credenciais, pídeselles aos usuarios que proporcionen un código de verificación. Este código adoita enviarse a un dispositivo de confianza, como un teléfono móbil, a través de SMS ou xerado por unha aplicación de autenticación.

Paso 3: introducir o código de verificación

Os usuarios introducen o código de verificación que recibiron na solicitude de inicio de sesión. Este código é único e sensible ao tempo, a miúdo caduca despois dun curto período de tempo.

Paso 4: autenticación exitosa

Se o código de verificación se introduce correctamente, o usuario ten acceso á súa conta. Os dous factores, o nome de usuario/contrasinal e o código de verificación, verifican colectivamente a identidade do usuario, proporcionando unha capa adicional de seguridade.

A autenticación de dous factores tamén pode utilizar outros métodos de verificación, como biometría (pegada dixital ou recoñecemento facial) ou tokens de hardware (chaves USB). O método específico utilizado pode variar dependendo da plataforma ou servizo que implemente 2FA.

Entre bastidores, o código de verificación xérase mediante un algoritmo baseado nunha clave secreta única para cada usuario e a hora actual. Isto garante que o código só sexa válido por un período curto, evitando ataques de repetición ou o uso de códigos roubados.

É importante ter en conta que a autenticación de dous factores debe estar activada en todas as contas que a admitan, especialmente nas contas que conteñan información confidencial ou detalles financeiros. Ao esixir o uso dun nome de usuario/contrasinal e dun código de verificación adicional, mellora significativamente a seguridade das contas en liña, protexendo aos usuarios do acceso non autorizado e do posible roubo de identidade.

Factores na autenticación de dous factores

A autenticación de dous factores (2FA) depende do uso de dous factores diferentes para verificar a identidade dun usuario. Estes factores divídense en tres categorías principais:

Algo que sabes: este factor refírese a algo que o usuario coñece e que normalmente é unha información que só coñecen eles. Os exemplos inclúen un contrasinal, un PIN ou a resposta a unha pregunta de seguranza.

Algo que tes: este factor implica un obxecto físico que posúe o usuario. Os exemplos comúns inclúen un dispositivo móbil, unha tarxeta intelixente ou un token de hardware. Estes obxectos xeran ou almacenan un código único que se usa como parte do proceso de autenticación.

Algo que eres: este factor está relacionado cun atributo biolóxico único do usuario, que a miúdo inclúe datos biométricos. A biometría inclúe escaneos de pegadas dixitais, recoñecemento facial, escaneos de iris ou recoñecemento de voz. Estas características físicas son difíciles de falsificar ou replicar, proporcionando un alto nivel de seguridade.

A autenticación de dous factores normalmente require o uso de polo menos dous factores diferentes, cada factor entrando nunha categoría diferente. Por exemplo, unha combinación de nome de usuario/contrasinal (algo que coñeces) combinada cun código de verificación enviado a un teléfono intelixente (algo que tes) proporciona unha autenticación de dous factores.

Ao utilizar varios factores, a autenticación de dous factores aumenta significativamente a seguridade das contas en liña. Aínda que un factor se vexa comprometido, un atacante aínda terá que superar o factor adicional para obter acceso non autorizado. Isto engade unha capa adicional de protección contra as técnicas comúns de hackeo, o que dificulta que as persoas malintencionadas suplanten a identidade dun usuario lexítimo.

É importante ter en conta que o uso de múltiples factores non garante a seguridade absoluta, xa que ningún sistema é completamente infalible. Non obstante, a autenticación de dous factores é unha medida moi eficaz que reduce en gran medida os riscos asociados só coa autenticación baseada en contrasinal.

Moitas plataformas e servizos en liña ofrecen varias opcións para implementar a autenticación de dous factores. Os usuarios poden escoller a combinación de factores que mellor se adapte ás súas necesidades e preferencias, logrando un equilibrio entre comodidade e seguridade.

En xeral, a dependencia da autenticación de dous factores en múltiples factores mellora a seguridade das contas en liña, protexendo aos usuarios de accesos non autorizados e posibles violacións de datos.

Beneficios da autenticación de dous factores

A autenticación de dous factores (2FA) ofrece varias vantaxes clave que contribúen á seguridade e protección xeral das contas en liña. Estas son algunhas das principais vantaxes:

Seguridade mellorada: 2FA engade unha capa adicional de seguridade ao esixir aos usuarios que proporcionen dous tipos diferentes de credenciais de identificación. Isto reduce significativamente o risco de acceso non autorizado, especialmente nos casos en que os contrasinais puidesen ter sido comprometidos ou roubados.

Protección contra o roubo de identidade: ao implementar 2FA, a probabilidade de ser vítima do roubo de identidade diminúe. Mesmo se un hacker consegue obter un factor, aínda terá que superar o factor adicional para obter acceso non autorizado.

Mitigación de técnicas de piratería común: 2FA ofrece protección contra técnicas de piratería comúns, como ataques de phishing e intentos de forza bruta para adiviñar contrasinais. O uso de múltiples factores dificulta que as persoas malintencionadas suplanten a identidade dun usuario lexítimo.

Comodidade e usabilidade: a implementación de 2FA non require ningún hardware especial nin coñecementos técnicos extensos. A maioría das plataformas e servizos en liña ofrecen soporte integrado para 2FA e os usuarios poden activalo facilmente a través da configuración da súa conta. Unha vez activado, solicitaráselle ao usuario que proporcione o factor de verificación adicional sempre que intente iniciar sesión.

En conclusión, a autenticación de dous factores é unha medida de seguridade eficaz que mellora moito a protección das contas en liña. Ao esixir aos usuarios que proporcionen dous tipos diferentes de identificación, reduce significativamente o risco de acceso non autorizado, garantindo que a información persoal permanece segura e protexida.

Fontes: Ningunha.