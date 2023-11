Como se chama o novo virus?

Nos últimos meses, un novo virus captou a atención do mundo, causando unha preocupación xeneralizada e provocando esforzos globais para conter a súa propagación. Este novo virus, denominado oficialmente SARS-CoV-2, é o responsable da enfermidade coñecida como COVID-19. O brote deste virus identificouse por primeira vez en Wuhan, China, en decembro de 2019 e desde entón converteuse nunha pandemia global.

Que é o SARS-CoV-2?

O SARS-CoV-2 pertence a unha familia de virus chamados coronavirus, que se sabe que causan enfermidades respiratorias en humanos. O nome "coronavirus" provén das puntas en forma de coroa que sobresaen da superficie do virus cando se ven ao microscopio. Esta cepa en particular, SARS-CoV-2, está estreitamente relacionada co virus responsable do brote da síndrome respiratoria aguda grave (SARS) en 2002-2003.

Que é COVID-19?

O COVID-19 é a enfermidade causada polo virus SARS-CoV-2. O acrónimo significa "enfermidade do coronavirus 2019", que indica o ano no que se identificou por primeira vez. Esta enfermidade afecta principalmente ao sistema respiratorio e pode variar desde síntomas leves, como febre e tose, ata dificultades respiratorias graves e insuficiencia orgánica. Pode ser especialmente perigoso para persoas maiores e persoas con condicións de saúde subxacentes.

FAQ:

P: Como se propaga o virus?

R: O virus se propaga principalmente a través de gotas respiratorias cando unha persoa infectada tose, estornuda ou fala. Tamén se pode propagar tocando superficies ou obxectos contaminados co virus e despois tocando a cara.

P: Cales son os síntomas da COVID-19?

R: Os síntomas comúns inclúen febre, tose, falta de aire, fatiga, dores corporais, dor de garganta e perda do gusto ou do olfacto. Non obstante, algunhas persoas poden estar asintomáticas ou experimentar síntomas leves.

P: Como podo protexerme?

R: É fundamental practicar unha boa hixiene, como o lavado frecuente de mans, o uso de máscara en público, o mantemento da distancia física cos demais e evitar grandes concentracións. Seguir as pautas e recomendacións das autoridades sanitarias é fundamental.

P: Hai unha vacina?

R: Si, desenvolvéronse e autorizaron varias vacinas para o seu uso en emerxencia para combater a COVID-19. As campañas de vacinación están en marcha a nivel mundial para axudar a controlar a propagación do virus.

En conclusión, o novo virus, SARS-CoV-2, é o responsable da enfermidade coñecida como COVID-19. É fundamental manterse informado sobre os últimos desenvolvementos, seguir as pautas recomendadas e priorizar a saúde persoal e pública para mitigar o impacto desta pandemia global.