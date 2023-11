Cal é o valor mínimo do pedido para a entrega gratuíta en Walmart?

Walmart, unha das maiores corporacións de venda polo miúdo do mundo, ofrece unha cómoda experiencia de compra en liña para os seus clientes. Co aumento da popularidade das compras en liña, moitas persoas teñen curiosidade sobre o valor mínimo de pedido necesario para optar á entrega gratuíta en Walmart. Neste artigo, exploraremos este tema e daremos respostas a algunhas preguntas máis frecuentes.

Valor mínimo do pedido para entrega gratuíta:

Walmart fixo cambios recentemente na súa política de entrega, co obxectivo de ofrecer máis flexibilidade e comodidade aos seus clientes. A partir de agora, o valor mínimo de pedido necesario para a entrega gratuíta en Walmart é de 35 dólares. Isto significa que se a compra en liña supera os 35 $, non se lle cobrará ningunha taxa adicional pola entrega.

Este novo limiar supón unha mellora significativa para os clientes que antes tiñan que cumprir un valor mínimo de pedido superior para optar á entrega gratuíta. Ao reducir o requisito a 35 dólares, Walmart fixo que os individuos poidan gozar da comodidade de entregar as súas compras á súa porta sen incorrer en custos adicionais.

Preguntas máis frecuentes:

1. Podo combinar varios artigos para acadar o valor mínimo de pedido de 35 $?

Si, podes combinar varios artigos para acadar o valor mínimo do pedido de 35 $. Sempre que o valor total da túa cesta de compras en liña supere os 35 $, poderás recibir a entrega gratuíta.

2. O valor mínimo de pedido aplícase a todos os produtos?

O valor mínimo do pedido aplícase á maioría dos produtos dispoñibles para a compra en liña en Walmart. Non obstante, pode haber algunhas excepcións, como artigos de gran tamaño ou pesados ​​que requiren unha manipulación ou arranxos especiais de entrega. Nestes casos, pódense aplicar tarifas adicionais.

3. O valor mínimo do pedido é o mesmo para todas as opcións de entrega?

Si, o valor mínimo de pedido de 35 $ aplícase a todas as opcións de entrega ofrecidas por Walmart, incluíndo a entrega estándar e a entrega urgente. Independentemente da velocidade de entrega que escolla, sempre que o seu pedido cumpra o requisito mínimo, non se lle cobrará ningunha taxa de entrega.

En conclusión, Walmart estableceu o valor mínimo do pedido para a entrega gratuíta en 35 dólares, o que permite aos clientes gozar da comodidade das compras en liña sen ningún custo adicional de entrega. Este cambio na política demostra o compromiso de Walmart de ofrecer unha experiencia de compra sen problemas e accesibles aos seus clientes en liña. Entón, a próxima vez que compre en Walmart, ten en conta que podes aproveitar a entrega gratuíta cumprindo o valor mínimo de pedido de 35 dólares.