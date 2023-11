Cal é a diferenza entre Walmart e Walmart?

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, dous xigantes do comercio polo miúdo co mesmo nome xurdiron no mercado, causando confusión entre os consumidores. Walmart, a coñecida corporación multinacional estadounidense de venda polo miúdo, atópase agora compartindo protagonismo con outra entidade que leva o mesmo nome. Pero cal é exactamente a diferenza entre estas dúas entidades de Walmart? Mergullémonos nos detalles.

Walmart Corporation:

O primeiro e máis familiar Walmart é a recoñecida corporación de venda polo miúdo fundada por Sam Walton en 1962. Con sede en Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation opera unha ampla rede de hipermercados, grandes almacéns con desconto e tendas de comestibles en todo o mundo. É coñecido pola súa ampla gama de produtos, prezos competitivos e ampla presenza tanto en liña como fóra de liña.

Walmart Inc.:

O segundo Walmart é un xogador relativamente novo no mercado. Walmart Inc. é unha empresa tecnolóxica canadense que ofrece unha innovadora plataforma de comercio electrónico. Pretende revolucionar a industria do comercio polo miúdo proporcionando unha experiencia de compra en liña sen problemas a través do seu sitio web e aplicación móbil. Aínda que comparte o mesmo nome que o xigante estadounidense de venda polo miúdo, Walmart Inc. é unha entidade independente sen afiliación a Walmart Corporation.

FAQ:

P: ¿Están relacionados Walmart Corporation e Walmart Inc.?

R: Non, Walmart Corporation e Walmart Inc. son entidades separadas sen conexión nin afiliación.

P: Podo mercar tanto en Walmart Corporation como en Walmart Inc.?

R: Si, podes mercar nas dúas entidades. Walmart Corporation opera tendas físicas, mentres que Walmart Inc. ofrece unha plataforma de compras en liña.

P: Os produtos e prezos son iguais en ambas as entidades de Walmart?

R: As ofertas de produtos e os prezos poden variar entre Walmart Corporation e Walmart Inc. É recomendable consultar o sitio web de cada entidade ou visitar as súas respectivas tendas para obter información precisa.

P: Walmart Inc. planea ampliar as súas operacións?

R: Como unha empresa tecnolóxica en crecemento, Walmart Inc. ten plans para ampliar as súas operacións e chegar a máis clientes no futuro.

En conclusión, aínda que ambas entidades comparten o nome "Walmart", son distintas e separadas entre si. Walmart Corporation é o xigante minorista ben establecido, mentres que Walmart Inc. é unha empresa tecnolóxica canadense que ten como obxectivo revolucionar a industria do comercio polo miúdo a través da súa plataforma en liña. Entón, a próxima vez que escoites a alguén mencionar Walmart, asegúrate de aclarar a que Walmart se refiren, xa que a diferenza entre ambos é significativa.