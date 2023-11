Cal é a regra dos 10 pés en Walmart?

Walmart, o maior venda polo miúdo do mundo, é coñecido dende hai tempo polo seu enfoque centrado no cliente. Unha das principais estratexias empregadas pola empresa para mellorar a experiencia do cliente é a implementación da "regra dos 10 pés". Esta regra, que se converteu en sinónimo do compromiso de Walmart cun servizo excepcional, esixe que os empregados recoñezan e axuden a calquera cliente a menos de 10 pés deles.

A regra dos 10 pés é un concepto sinxelo pero poderoso que ten como obxectivo garantir que ningún cliente pase desapercibido ou se sinta ignorado mentres compra en Walmart. Anima aos empregados a ser proactivos para relacionarse cos clientes, ofrecer asistencia e abordar as súas necesidades. Ao cumprir esta regra, Walmart pretende crear un ambiente acolledor e útil para os compradores, fomentando unha experiencia de compra positiva.

FAQ:

P: Como funciona a regra dos 10 pés?

R: A regra dos 10 pés esixe que os empregados de Walmart fagan contacto visual, sauden e ofrezan asistencia a calquera cliente a menos de 10 pés deles. Isto pode incluír responder preguntas, proporcionar indicacións ou axudar coas recomendacións de produtos.

P: Por que Walmart ten a regra dos 10 pés?

R: Walmart cre que un servizo ao cliente excepcional é fundamental para fidelizar e satisfacer os clientes. A regra dos 10 pés garante que cada cliente se sinta valorado e reciba a asistencia que necesita, mellorando a súa experiencia de compra global.

P: A regra dos 10 pés aplícase a todos os empregados de Walmart?

R: Si, a regra dos 10 pés aplícase a todos os empregados, independentemente da súa posición ou departamento dentro da tenda. Desde os caixeiros ata os abastecedores, espérase que todos os empregados cumpran esta regra e prioricen o compromiso do cliente.

P: Como beneficia a regra dos 10 pés aos clientes?

R: A regra dos 10 pés garante que os clientes reciban atención e asistencia inmediatas cando sexa necesario. Elimina a frustración de buscar axuda ou sentirse ignorado, facendo que a experiencia de compra sexa máis cómoda e agradable.

P: A regra dos 10 pés é exclusiva de Walmart?

R: Aínda que outros venda polo miúdo poden ter pautas de atención ao cliente similares, a regra dos 10 pés converteuse en sinónimo do compromiso de Walmart cun servizo excepcional. Foi unha pedra angular do enfoque centrado no cliente da empresa durante moitos anos.

En conclusión, a regra dos 10 pés de Walmart é unha estratexia de servizo ao cliente que esixe que os empregados recoñezan e axuden a calquera cliente a menos de 10 pés deles. Ao implementar esta regra, Walmart pretende crear un ambiente acolledor e útil, garantindo que cada cliente se sinta valorado e reciba a asistencia que necesita.