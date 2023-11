Como se chama a nova vacina contra o COVID?

Na carreira contra a actual pandemia de COVID-19, científicos e compañías farmacéuticas traballaron sen descanso para desenvolver vacinas eficaces. Unha das vacinas máis destacadas que xurdiu recentemente é a vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19.

A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19:

A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19, tamén coñecida como BNT162b2, é unha vacina baseada en ARNm desenvolvida pola colaboración entre Pfizer, unha compañía farmacéutica multinacional, e BioNTech, unha empresa de biotecnoloxía alemá. Esta vacina mostrou resultados prometedores en ensaios clínicos, demostrando unha alta eficacia na prevención da infección por COVID-19.

Como funciona a vacina Pfizer-BioNTech?

A vacina Pfizer-BioNTech funciona introducindo no corpo un pequeno anaco do material xenético do virus, chamado ARN mensaxeiro (ARNm). Este ARNm proporciona instrucións ás células para producir un anaco inofensivo da proteína espiga que se atopa na superficie do virus SARS-CoV-2. Unha vez que se produce a proteína espiga, o sistema inmunitario recoñécea como estraña e crea unha resposta inmune, producindo anticorpos para loitar contra ela. En caso de exposición futura ao virus real, o sistema inmunitario está preparado para recoñecelo e neutralizalo, evitando a infección.

FAQ:

P: É segura a vacina Pfizer-BioNTech?

R: Si, a vacina Pfizer-BioNTech foi sometida a probas rigorosas en ensaios clínicos para garantir a súa seguridade e eficacia. Foi autorizado para uso de emerxencia por varias autoridades reguladoras de todo o mundo.

P: Que eficacia é a vacina Pfizer-BioNTech?

R: Os ensaios clínicos demostraron que a vacina Pfizer-BioNTech ten unha eficacia de aproximadamente 95 % para previr a infección por COVID-19.

P: Hai algún efecto secundario da vacina Pfizer-BioNTech?

R: Como calquera vacina, a vacina Pfizer-BioNTech pode causar algúns efectos secundarios, como dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos, febre e náuseas. Estes efectos secundarios son xeralmente leves e resolven en poucos días.

En conclusión, a vacina Pfizer-BioNTech contra a COVID-19 emerxeu como un actor importante na loita contra a pandemia. A súa tecnoloxía baseada en ARNm mostrou unha alta eficacia na prevención da infección por COVID-19, proporcionando esperanza para un futuro máis brillante.