Que é máis grande que Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, poucos nomes teñen tanto peso como Walmart. Coas súas tendas extensas, a súa ampla gama de produtos e a súa presenza global, o xigante da venda polo miúdo converteuse en sinónimo de tamaño e escala. Non obstante, hai algunhas entidades que poden afirmar que son aínda máis grandes que Walmart en certos aspectos. Exploremos algunhas destas entidades máis grandes e como se comparan co gigante da venda polo miúdo.

Amazon: The E-Commerce Giant

Cando se trata de venda polo miúdo en liña, Amazon domina. Fundada por Jeff Bezos en 1994, Amazon creceu exponencialmente ata converterse no mercado en liña máis grande do mundo. Cunha ampla selección de produtos, opcións de entrega rápidas e unha gama de servizos en constante expansión, Amazon revolucionou a forma na que a xente compra. A súa capitalización bursátil, que mide o valor total das accións en circulación dunha empresa, adoita superar a de Walmart, polo que é o maior venda polo miúdo do mundo por esta métrica.

Alibaba: The Chinese E-Commerce Powerhouse

Aínda que Amazon domina o espazo de venda polo miúdo en liña a nivel mundial, Alibaba ocupa unha posición similar en China. Fundada por Jack Ma en 1999, Alibaba converteuse nun conglomerado de plataformas de comercio electrónico, servizos de computación en nube e sistemas de pago dixital. Cos seus mercados como Taobao e Tmall, Alibaba converteuse na plataforma de referencia para millóns de consumidores chineses. En termos de volume bruto anual de mercadorías (GMV), que mide o valor total dos bens vendidos nunha plataforma, Alibaba supera constantemente a Walmart.

FAQ:

P: Que é a capitalización de mercado?

R: A capitalización bursátil, a miúdo denominada capitalización de mercado, é o valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número total de accións en circulación. A capitalización de mercado úsase para determinar o tamaño e o valor dunha empresa.

P: Que é o volume bruto de mercadorías (GMV)?

R: O volume bruto de mercadorías é unha métrica utilizada no comercio electrónico para medir o valor total dos bens vendidos nunha plataforma nun período de tempo específico. Inclúe o valor de todos os produtos vendidos, independentemente de que a propia plataforma asuma a propiedade dos bens ou actúe como facilitadora entre compradores e vendedores.

En conclusión, aínda que Walmart segue sendo un xigante minorista, hai entidades que o superan en certos aspectos. Amazon domina o espazo de venda polo miúdo en liña a nivel mundial, mentres que Alibaba ocupa unha posición similar en China. Estas empresas aproveitaron a tecnoloxía e a innovación para acadar niveis de éxito sen precedentes, mostrando a natureza en constante evolución da industria do comercio polo miúdo.