Que pasa se non recibes a túa segunda tella a tempo?

O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. Afecta principalmente a persoas maiores e persoas con sistemas inmunitarios debilitados. Para previr o herpes zóster, desenvolveuse unha vacina chamada Shingrix, que require administrar dúas doses con uns meses de diferenza. Pero que pasa se non recibes a túa segunda tella a tempo?

Por que é importante o segundo tiro de tellas?

A segunda dose da vacina contra o herpes zóster é fundamental para conseguir unha protección óptima contra o virus. Mentres que a primeira dose axuda a estimular o sistema inmunitario, a segunda actúa como un reforzo, fortalecendo e prolongando a resposta inmune do corpo. Sen o segundo tiro, o nivel de protección pode non ser tan alto, deixándoo máis vulnerable ao desenvolvemento de zóster.

Cales son os riscos de non recibir a segunda tella a tempo?

Se atrasa ou perde a súa segunda vacuna contra zóster, é posible que teña un maior risco de desenvolver zóster. A eficacia da vacina redúcese significativamente sen a segunda dose, deixándoo máis susceptible ao virus. Ademais, aínda que recibiu a primeira dose, a súa resposta inmune pode non ser o suficientemente forte como para evitar a reactivación do virus da varicela-zóster.

Aínda podes recibir o segundo disparo de tellas se perde o prazo recomendado?

Si, aínda podes recibir o segundo tiro de tellas aínda que perdas o prazo recomendado. En xeral, recoméndase tomar a segunda dose o antes posible despois do intervalo recomendado, que é de dous a seis meses despois da primeira dose. Non obstante, se perde este prazo, debes consultar co teu médico para determinar o mellor curso de acción.

Conclusión

Recibir ambas doses da vacina contra o herpes zóster é esencial para maximizar a protección contra o virus. Aínda que a primeira dose proporciona certo nivel de inmunidade, a segunda dose actúa como un reforzo para mellorar e prolongar a resposta inmune. Se perde o período de tempo recomendado para a segunda toma, é importante que consulte co seu médico para asegurarse de que recibe a protección necesaria contra a tella. Non te demores, prioriza a túa saúde e fai a túa segunda tella a tempo.

