Que empresas de comida rápida son propiedade de China?

Nos últimos anos, China está a realizar importantes investimentos en varias industrias de todo o mundo, incluíndo o sector da comida rápida. Varias cadeas de comida rápida coñecidas pasaron a formar parte de empresas de propiedade chinesa, o que provocou preguntas sobre a influencia e o impacto destas adquisicións. Vexamos máis de cerca algunhas das principais empresas de comida rápida que agora son propiedade de China.

McDonald's: Unha das cadeas de comida rápida máis emblemáticas do mundo, McDonald's, ten unha importante presenza en China. Non obstante, é importante ter en conta que, aínda que McDonald's ten unha forte implantación no mercado chinés, non é propiedade dunha empresa chinesa. A maioría dos restaurantes McDonald's en China están operados por un socio estratéxico, CITIC Limited, e CITIC Capital, unha empresa de investimento estatal chinesa.

Pizza Hut: Pizza Hut, unha popular cadea de pizzas, tampouco é propiedade dunha empresa chinesa. É unha subsidiaria de Yum! Brands, unha corporación estadounidense de comida rápida. Non obstante, Yum! Brands ten unha forte presenza en China, con moitas localizacións de Pizza Hut en todo o país.

KFC: KFC, outra marca coñecida baixo Yum! Brands, ten unha importante presenza en China. De feito, China é un dos maiores mercados para KFC a nivel mundial. Aínda que KFC non é propiedade dunha empresa chinesa, Yum! Brands estableceu unha entidade separada chamada Yum China Holdings para xestionar as súas operacións no país.

En conclusión, aínda que China realizou importantes investimentos en varias industrias en todo o mundo, incluído o sector da comida rápida, as principais cadeas de comida rápida como McDonald's, Pizza Hut e KFC non son propiedade de empresas chinesas. Non obstante, estas cadeas teñen unha forte presenza en China debido a asociacións, filiais ou entidades separadas establecidas para xestionar as operacións no país.