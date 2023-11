By

Que familia é propietaria de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart eríxese como unha forza colosal, dominando o mercado coa súa ampla rede de tendas e presenza en liña. Pero xa te preguntas quen é o propietario deste xigante minorista? Quen é a familia detrás do éxito de Walmart? Mergullémonos na historia da familia Walton, os donos de Walmart.

A familia Walton, dirixida polo falecido Sam Walton, é a orgullosa propietaria de Walmart. Sam Walton fundou a empresa en 1962, comezando cunha única tenda en Rogers, Arkansas. Coa súa visión de ofrecer produtos accesibles aos clientes, Walmart creceu rapidamente, expandindo o seu alcance nos Estados Unidos e, finalmente, globalizándose.

Hoxe, a propiedade da familia Walton de Walmart é a través do seu holding, Walton Enterprises LLC. Esta empresa serve como vehículo de investimento da familia, xestionando a súa participación en Walmart e outras empresas. Aínda que Walmart é unha empresa que cotiza en bolsa, a maioría das súas accións están en poder da familia Walton.

A propiedade familiar de Walmart converteuse nunha das familias máis ricas do mundo. Segundo Forbes, a familia Walton sitúase constantemente entre as familias máis ricas do mundo, coa súa riqueza derivada principalmente das súas participacións en Walmart.

FAQ:

P: Canto de Walmart posúe a familia Walton?

R: A familia Walton posúe aproximadamente o 50% das accións de Walmart, polo que son accionistas maioritarios.

P: Quen son os actuais membros da familia Walton?

R: Os membros actuais da familia Walton inclúen a Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton e Christy Walton.

P: ¿Que tan implicada está a familia Walton nas operacións diarias de Walmart?

R: Aínda que a familia Walton non está directamente implicada nas operacións diarias de Walmart, ten representantes no consello de administración da compañía e xoga un papel importante na configuración da estratexia a longo prazo da compañía.

P: A familia Walton ten outros intereses comerciais?

R: Si, a familia Walton diversificou os seus investimentos máis aló de Walmart. Teñen intereses en varios sectores, incluíndo inmobiliario, finanzas e filantropía.

En conclusión, a familia Walton é a orgullosa propietaria de Walmart, coa súa participación na propiedade xestionada a través de Walton Enterprises LLC. A súa visión e dedicación a ofrecer produtos a prezos accesibles impulsaron a Walmart a converterse no xigante da venda polo miúdo que é hoxe. A medida que a familia segue configurando o futuro da empresa, a súa influencia na industria do comercio polo miúdo segue sendo significativa.