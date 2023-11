Como se chamaba Lowes?

Nunha revelación sorprendente, saíu á luz que o popular venda polo miúdo de melloras para o fogar, Lowes, non sempre foi coñecido polo seu nome actual. Moitos clientes poden descoñecer a identidade anterior da empresa, o que engade unha capa intrigante á súa historia. Entón, como se chamaba Lowes? Afondemos no pasado e descubramos a resposta.

Antes de converterse en Lowes, a compañía era coñecida como Lowe's North Wilkesboro Hardware. Todo comezou en 1921 cando Lucius Smith Lowe abriu unha pequena ferretería en North Wilkesboro, Carolina do Norte. A tenda gañou rapidamente unha reputación polo seu excepcional servizo ao cliente e produtos de calidade, o que levou á súa expansión ás cidades veciñas.

A medida que o negocio foi crecendo, sufriu unha serie de transformacións. En 1952, a compañía cambiou o seu nome a Lowe's Building Supply para reflectir o seu foco na subministración de materiais de construción. Non obstante, non foi ata 1984 cando o nome foi acurtado oficialmente a Lowes, deixando caer o apóstrofo e adoptando unha marca máis moderna.

FAQ:

P: Por que Lowes cambiou o seu nome?

R: A decisión de cambiar o nome de Lowe's Building Supply a Lowes foi parte dun esforzo de cambio de marca para modernizar a imaxe da empresa e facela máis atractiva para unha base de clientes máis ampla.

P: Cal é o significado do apóstrofo no nome anterior?

R: O apóstrofo en Lowe's representaba a forma posesiva, indicando que a tenda pertencía á familia Lowe. Non obstante, no proceso de cambio de marca, eliminouse o apóstrofo para crear un logotipo máis sinxelo e simplificado.

-¿Hai algún outro cambio notable na historia de Lowes?

R: Si, ademais do cambio de nome, Lowes sufriu varias expansións e adquisicións ao longo dos anos. Converteuse nun dos maiores venda polo miúdo de melloras para o fogar dos Estados Unidos, con tendas en todo o país e unha forte presenza en liña.

En conclusión, Lowes, o renomeado venda polo miúdo de melloras para o fogar, antes era coñecido como Lowe's North Wilkesboro Hardware e máis tarde como Lowe's Building Supply. A decisión da compañía de cambiar o seu nome a Lowes en 1984 marcou un fito significativo na súa historia. Mentres Lowes segue prosperando e atendendo aos clientes, os seus nomes anteriores seguen sendo un testemuño dos seus humildes inicios e do seu notable crecemento.