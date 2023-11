By

Que empresa é máis grande que Amazon?

No ámbito do comercio electrónico, Amazon foi considerado durante moito tempo como o xigante indiscutible. Coa súa ampla gama de produtos, alcance global e servizos innovadores, a compañía revolucionou o xeito no que compramos en liña. Non obstante, hai unha empresa que supera incluso a Amazon en termos de tamaño e ingresos: Walmart.

Walmart, a multinacional estadounidense de venda polo miúdo, consolidouse como a maior empresa do mundo por ingresos. Fundada en 1962 por Sam Walton, Walmart creceu exponencialmente ao longo dos anos, ampliando as súas operacións a numerosos países e diversificando a súa oferta de produtos. Coa súa extensa rede de tendas físicas e unha sólida presenza en liña, Walmart conseguiu superar a Amazon en termos de ingresos xerais.

Aínda que Amazon domina o espazo de comercio electrónico, os ingresos de Walmart aínda son significativamente máis altos debido ao seu modelo de negocio máis amplo. Ademais do seu mercado en liña, Walmart opera máis de 11,000 tendas en todo o mundo, ofrecendo unha ampla gama de produtos, incluíndo comestibles, roupa, produtos electrónicos e artigos domésticos. Esta ampla presenza física dálle a Walmart unha vantaxe competitiva sobre Amazon, especialmente nas rexións onde a penetración do comercio electrónico aínda se está a desenvolver.

FAQ:

P: Como determinan os ingresos o tamaño dunha empresa?

R: Os ingresos son unha métrica clave utilizada para medir o tamaño dunha empresa. Representa a cantidade total de diñeiro xerada por unha empresa a través das súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos. Os ingresos máis altos indican unha maior escala de operacións e presenza no mercado.

P: Walmart ten unha capitalización de mercado maior que Amazon?

R: Non, Amazon ten actualmente o título de maior capitalización de mercado entre as empresas que cotizan en bolsa. A capitalización de mercado determínase multiplicando o prezo das accións dunha empresa polo número de accións en circulación. Aínda que os ingresos de Walmart superan os de Amazon, o prezo das accións e a valoración do mercado deste último son máis elevados.

P: Walmart é unicamente un venda polo miúdo fóra de liña?

R: Non, Walmart tamén ten unha forte presenza en liña. A compañía investiu moito nas súas operacións de comercio electrónico, incluíndo o seu propio mercado en liña e servizos de entrega de comestibles. As vendas en liña de Walmart experimentaron un crecemento significativo nos últimos anos, o que lle permitiu competir con Amazon no espazo dixital.

En conclusión, aínda que Amazon é sen dúbida unha forza dominante na industria do comercio electrónico, Walmart supera en termos de ingresos xerais e tamaño. Coa súa extensa rede de tendas físicas e diversas ofertas de produtos, Walmart segue sendo a empresa máis grande do mundo, mostrando o poder do seu modelo de negocio híbrido que combina operacións de venda polo miúdo en liña e fóra de liña.