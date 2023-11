By

Cales son as filiais de Walmart?

Walmart, a corporación multinacional de venda polo miúdo, non é só unha única entidade. Ao longo dos anos, ampliou as súas operacións e diversificou o seu negocio a través de varias filiais. Estas filiais son empresas separadas que son propiedade total ou parcial de Walmart. Vexamos máis de cerca algunhas das filiais notables de Walmart e os papeis que desempeñan no vasto imperio da compañía.

Sam's Club: Unha das filiais máis coñecidas de Walmart é Sam's Club. É un club de almacén só para socios que ofrece produtos a granel a prezos rebaixados. Sam's Club funciona de forma independente pero benefíciase da ampla cadea de subministración e do poder adquisitivo de Walmart.

Jet.com: Adquirida por Walmart en 2016, Jet.com é unha plataforma de comercio electrónico que se centra nos clientes urbanos. Ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo comestibles, produtos electrónicos e artigos para o fogar. Jet.com ten como obxectivo ofrecer unha experiencia de compra personalizada aos seus clientes.

Flipkart: Walmart foi noticia en 2018 cando adquiriu unha participación maioritaria en Flipkart, o principal mercado de comercio electrónico da India. Flipkart ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo produtos electrónicos, moda e artigos para o fogar. Esta adquisición permitiu a Walmart acceder ao mercado indio en rápido crecemento.

Asda: Asda é unha cadea de supermercados británica que se converteu nunha subsidiaria de Walmart en 1999. Opera máis de 600 tendas en todo o Reino Unido e ofrece unha variedade de produtos, incluíndo comestibles, roupa e artigos para o fogar. Asda xoga un papel crucial na estratexia de expansión internacional de Walmart.

FAQ:

P: Que é unha subsidiaria?

R: Unha subsidiaria é unha empresa que está controlada por outra empresa, coñecida como empresa matriz. A empresa matriz posúe a maioría das accións da filial e ten o poder de tomar decisións sobre as súas operacións.

P: Como benefician as filiais á empresa matriz?

R: As filiais permiten á empresa matriz diversificar o seu negocio, expandirse a novos mercados e aproveitar economías de escala. Tamén proporcionan á empresa matriz fontes de ingresos adicionais e axudan a reforzar a súa presenza global da marca.

P: As filiais son independentes da empresa matriz?

R: Aínda que as filiais operan como entidades separadas, aínda están controladas en última instancia pola empresa matriz. A empresa matriz pode ter a autoridade para nomear executivos clave, tomar decisións estratéxicas e influír nas operacións da subsidiaria.

En conclusión, as filiais de Walmart xogan un papel crucial na estratexia comercial global da empresa. Permiten a Walmart diversificar as súas operacións, expandirse a novos mercados e ofrecer unha ampla gama de produtos e servizos a clientes de todo o mundo. Estas filiais, como Sam's Club, Jet.com, Flipkart e Asda, contribúen ao éxito de Walmart e axudan a manter a súa posición como unha das maiores corporacións de venda polo miúdo do mundo.