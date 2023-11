By

Cales son os síntomas estraños do Covid-19?

Mentres a pandemia de Covid-19 segue afectando a millóns de persoas en todo o mundo, os científicos e profesionais médicos están constantemente aprendendo máis sobre o virus e os seus síntomas. Aínda que a febre, a tose e a falta de aire son indicadores coñecidos da enfermidade, tamén hai algúns síntomas menos coñecidos e máis peculiares que foron informados polos pacientes. Estes síntomas pouco habituais ás veces poden dificultar a identificación do virus, destacando a importancia de manterse vixiante e buscar consello médico se experimenta algún signo preocupante.

Un dos síntomas estraños que denunciaron algúns pacientes con Covid-19 é a perda do gusto e do olfacto, tamén coñecida como anosmia. Isto pode ocorrer de súpeto e sen ningún outro síntoma acompañante. Aínda que aínda se está a estudar a razón exacta detrás deste síntoma, crese que está relacionada coa capacidade do virus para afectar os nervios implicados nestes sentidos. Se observas un cambio repentino na túa capacidade para o gusto ou o olfacto, é aconsellable autoillarse e contactar cun profesional sanitario.

Outro síntoma inusual é o coñecido como dedos dos pés de Covid. Algúns pacientes, en particular os individuos máis novos, experimentaron unha condición na que os dedos dos pés se inchan, descoloran e doren. Este síntoma, chamado oficialmente pernio ou sabañones, crese que é unha resposta inflamatoria ao virus. É importante ter en conta que non todas as persoas con Covid-19 experimentarán este síntoma, e é máis común nos casos máis leves.

Ademais destes síntomas peculiares, o Covid-19 tamén se pode manifestar doutras formas que poden non estar asociadas inmediatamente co virus. Algúns pacientes informaron de problemas gastrointestinais como diarrea, náuseas e vómitos. Outros experimentaron erupcións cutáneas, dores de cabeza e mesmo síntomas neurolóxicos como mareos e confusión. Estes síntomas atípicos poden facer que sexa difícil diferenciar o Covid-19 doutras enfermidades, o que subliña a necesidade de realizar probas e concienciación xeneralizadas.

FAQ:

P: Estes síntomas estraños son exclusivos de Covid-19?

R: Aínda que algúns síntomas como a perda do gusto e do olfacto poden estar asociados con outras enfermidades respiratorias, foron particularmente frecuentes nos casos de Covid-19. Outros síntomas, como os dedos dos pés de Covid, son menos frecuentes noutras enfermidades.

P: Se experimento algún destes síntomas pouco habituais, debo facerme a proba de Covid-19?

R: Si, é recomendable buscar consello médico e facerse unha proba se experimenta algún síntoma preocupante, aínda que non sexan os signos típicos de Covid-19. As probas poden axudar a determinar a causa dos seus síntomas e orientar o tratamento adecuado e as medidas de illamento.

P: Poden ocorrer estes síntomas estraños sen outros signos de enfermidade?

R: Si, algúns pacientes informaron de experimentar estes síntomas pouco habituais sen ningún outro signo notable de enfermidade. Isto enfatiza aínda máis a importancia de ser conscientes da diversa gama de síntomas asociados ao Covid-19.

En conclusión, o Covid-19 pode presentar unha variedade de síntomas, algúns dos cales poden parecer estraños ou inesperados. A perda do gusto e do olfacto, os dedos dos pés de Covid, os problemas gastrointestinais, as erupcións cutáneas e os síntomas neurolóxicos están entre os signos menos comúns do virus. É fundamental manterse informado sobre estes síntomas pouco habituais e buscar consello médico se experimenta algún cambio relacionado coa súa saúde.