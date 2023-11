By

Cales son os efectos secundarios da vacina bivalente Pfizer?

Na batalla en curso contra a pandemia de COVID-19, as compañías farmacéuticas traballaron sen descanso para desenvolver vacinas eficaces. Unha destas vacinas é a vacina bivalente Pfizer, que mostrou resultados prometedores nos ensaios clínicos. Non obstante, como calquera intervención médica, é importante ter en conta os posibles efectos secundarios. Aquí ofrecemos unha visión xeral das posibles reaccións adversas asociadas á vacina bivalente de Pfizer.

Efectos secundarios:

Segundo ensaios clínicos e datos do mundo real, a vacina bivalente de Pfizer pode causar efectos secundarios leves a moderados nalgúns individuos. Os efectos secundarios máis comunmente informados inclúen dor e inchazo no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos, febre e náuseas. Estes efectos secundarios son xeralmente de curta duración e resólvense en poucos días.

Preguntas máis frecuentes:

P: ¿Son perigosos os efectos secundarios da vacina bivalente de Pfizer?

R: A maioría dos efectos secundarios informados son leves a moderados e non se consideran perigosos. Normalmente son sinais de que o corpo está construíndo protección contra o virus.

P: Canto tempo duran os efectos secundarios?

R: Os efectos secundarios adoitan ser temporais e resólvense nuns días. Se persisten ou empeoran, é recomendable consultar a un profesional sanitario.

P: Hai algún efecto secundario grave asociado á vacina bivalente de Pfizer?

R: Aínda que son raros, reportáronse efectos secundarios graves. Estes inclúen reaccións alérxicas graves (anafilaxia), miocardite (inflamación do músculo cardíaco) e trastornos da coagulación do sangue. Non obstante, é importante ter en conta que a aparición de efectos secundarios graves é extremadamente rara.

P: Quen ten máis probabilidades de experimentar efectos secundarios?

R: Os efectos secundarios poden ocorrer en calquera persoa que reciba a vacina bivalente de Pfizer. Non obstante, certos grupos, como os adultos maiores e os individuos con condicións de saúde subxacentes, poden ser máis propensos a experimentar efectos secundarios.

É fundamental lembrar que os beneficios da vacinación superan con moito os riscos potenciais dos efectos secundarios. Probouse que a vacina bivalente de Pfizer é altamente eficaz na prevención de enfermidades graves, hospitalizacións e mortes causadas pola COVID-19. Se tes algunha dúbida ou dúbida sobre a vacina ou os seus efectos secundarios, sempre é mellor consultar cun profesional sanitario que poida proporcionar consellos personalizados en función das túas circunstancias específicas.