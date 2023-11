Cales son as probabilidades de ter Covid longo se se vacina e se potencia?

Mentres o mundo segue lidiando coa pandemia de Covid-19 en curso, a aparición da variante altamente contaxiosa de Omicron suscita preocupacións sobre o potencial de infeccións innovadoras e Covid-XNUMX longo. Como a vacinación e as inyeccións de refuerzo son amplamente recomendadas, moitas persoas pregúntanse sobre a probabilidade de sufrir un Covid prolongado mesmo despois de estar totalmente vacinadas e reforzadas. Afondemos neste tema e exploremos algunhas preguntas máis frecuentes.

Que é o Covid longo?

Long Covid, tamén coñecido como secuelas post-agudas da infección por SARS-CoV-2 (PASC), refírese a unha condición na que as persoas experimentan síntomas persistentes ou desenvolven novos problemas de saúde despois de recuperarse da fase aguda de Covid-19. Estes síntomas poden durar semanas ou incluso meses, afectando significativamente a calidade de vida dunha persoa.

Que sabemos sobre as probabilidades de contraer Covid moito tempo despois da vacinación e do impulso?

Aínda que as infeccións avanzadas poden ocorrer incluso en individuos totalmente vacinados e potenciados, o risco de desenvolver Covid a longo prazo parece reducirse significativamente. Segundo estudos recentes, as persoas vacinadas teñen menos probabilidades de sufrir enfermidades graves, hospitalización e Covid prolongado en comparación cos que non están vacinados.

Un estudo realizado pola Oficina de Estatísticas Nacionais do Reino Unido descubriu que o risco de Covid prolongado reduciuse aproximadamente á metade en individuos totalmente vacinados en comparación cos que non estaban vacinados. Ademais, o estudo indicou que as probabilidades de experimentar Covid durante moito tempo eran aínda máis baixas nas persoas que recibiran vacunas de refuerzo.

Por que se reduce o risco de Covid durante moito tempo nas persoas vacinadas e potenciadas?

A vacinación e as vacunas de refuerzo axudan a estimular o sistema inmunitario, permitíndolle crear unha forte defensa contra o virus. Aínda que aínda poden ocorrer infeccións revolucionarias, a resposta inmune xerada pola vacinación e o impulso adoita ser eficaz para previr enfermidades graves e reducir a probabilidade de Covid prolongado.

Conclusión

Aínda que as infeccións avanzadas seguen sendo unha posibilidade, estar totalmente vacinado e reforzado reduce significativamente o risco de desenvolver Covid a longo prazo. A vacinación e as vacunas de refuerzo xogan un papel crucial na protección das persoas de enfermidades graves e complicacións a longo prazo asociadas ao Covid-19. É importante seguir seguindo as pautas de saúde pública, como usar máscaras e practicar unha boa hixiene de mans, para mitigar aínda máis a propagación do virus e protexernos a nós mesmos e aos demais.