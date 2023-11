By

Cales son os novos síntomas de Covid 2023?

A medida que a pandemia de Covid-19 segue evolucionando, xurdiron novas variantes do virus, que provocan cambios nos síntomas que experimentan as persoas infectadas. É fundamental manterse informado sobre estes novos síntomas para garantir unha detección precoz e unha intervención médica adecuada. Aquí tes unha visión xeral dos últimos síntomas de Covid observados en 2023.

Novos síntomas de Covid:

1. Problemas gastrointestinais: Algunhas persoas infectadas coas últimas variantes de Covid-19 informaron de experimentar síntomas gastrointestinais como diarrea, náuseas e vómitos. Estes síntomas poden ocorrer xunto ou sen os síntomas respiratorios típicos.

2. Síntomas neurolóxicos: As novas variantes tamén se asociaron cun aumento da incidencia de síntomas neurolóxicos. Estes síntomas inclúen dores de cabeza, mareos, perda do gusto ou do olfacto e aínda manifestacións máis graves como convulsións ou accidentes cerebrovasculares.

3. Erupcións cutáneas: Nalgúns casos, a infección por Covid-19 presentouse con erupcións cutáneas como síntoma principal. Estas erupcións poden variar en aparencia, que van desde urticarias ata unha erupción máis estendida que se asemella ao sarampelo ou á varicela.

4. Infeccións oculares: A conxuntivite, coñecida comunmente como ollo rosa, observouse como un síntoma de Covid-19 nalgúns individuos. Pode presentarse con vermelhidão, comezón e secreción dos ollos.

5. Fatiga inusual: Aínda que a fatiga foi un síntoma coñecido de Covid-19, as últimas variantes asociáronse cunha fatiga máis profunda e prolongada que pode persistir mesmo despois de que outros síntomas se resolveran.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Estes novos síntomas son exclusivos das últimas variantes?

R: Aínda que estes síntomas están asociados con máis frecuencia ás novas variantes, aínda poden ocorrer en individuos infectados con cepas anteriores do virus.

P: Debo preocuparme se experimento estes novos síntomas?

R: É fundamental estar atento e buscar consello médico se experimenta algún destes síntomas, xa que poden indicar unha infección por Covid-19.

P: Os síntomas tradicionais do Covid-19 seguen sendo relevantes?

R: Si, os síntomas tradicionais como febre, tose e falta de aire aínda son relevantes e non se deben ignorar.

En conclusión, a medida que o virus Covid-19 segue evolucionando, é fundamental manterse informado sobre os últimos síntomas asociados ás novas variantes. Problemas gastrointestinais, síntomas neurolóxicos, erupcións cutáneas, infeccións oculares e fatiga inusual están entre os novos síntomas observados en 2023. Se experimenta algún destes síntomas, é importante buscar consello médico e seguir as pautas recomendadas para protexerse a si mesmo e aos demais. o virus. Mantente informado, mantente a salvo.