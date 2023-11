Cales son os efectos secundarios máis graves das vacinas contra o COVID?

A medida que as campañas de vacinación contra a COVID-19 continúan a desenvolverse en todo o mundo, xurdiron preocupacións sobre os posibles efectos secundarios. Aínda que a maioría dos receptores da vacina só experimentan reaccións leves e temporais, é importante abordar os efectos secundarios máis graves que se informaron. Aquí ofrecemos unha visión xeral dos eventos adversos máis significativos asociados ás vacinas contra a COVID.

1. Anafilaxia: A anafilaxia é unha reacción alérxica grave que pode ocorrer en minutos ou horas despois de recibir unha vacina. Aínda que é extremadamente raro, pode causar dificultade para respirar, inchazo da cara e da gorxa, ritmo cardíaco rápido e mareos. Os provedores de coidados de saúde están ben preparados para xestionar as reaccións anafilácticas e teñen o equipo e os medicamentos necesarios para tratalas.

2. Miocardite e pericardite: Informes de casos de miocardite (inflamación do músculo cardíaco) e pericardite (inflamación do revestimento ao redor do corazón), especialmente en homes novos, tras as vacinas do ARNm contra o COVID. Estas condicións tamén son raras e adoitan resolverse con tratamento médico. Os beneficios da vacinación aínda superan os riscos, especialmente tendo en conta as posibles complicacións da propia COVID-19.

3. Coágulos de sangue: En casos raros, algunhas vacinas contra a COVID asociáronse con trastornos da coagulación do sangue, como a trombose do seo venoso cerebral (CVST) ou a trombose con síndrome de trombocitopenia (TTS). Estas condicións implican a formación de coágulos de sangue en áreas específicas do corpo e poden ser graves. Non obstante, é importante ter en conta que a aparición destes eventos é extremadamente rara e que os beneficios da vacinación na prevención da COVID-19 grave superan os riscos.

FAQ:

P: Son comúns estes efectos secundarios?

R: Non, estes efectos secundarios graves son extremadamente raros. A gran maioría dos receptores da vacina só experimentan reaccións leves e temporais, como dor no lugar da inxección, fatiga ou síntomas leves similares á gripe.

P: Alguén pode experimentar estes efectos secundarios?

R: Aínda que calquera persoa pode experimentar estes efectos secundarios, certos grupos, como os homes novos de miocardite e pericardite, poden ter un risco lixeiramente maior. Non obstante, o risco xeral segue sendo moi baixo.

P: Que debo facer se experimento algún destes efectos secundarios?

R: Se experimenta algún síntoma grave ou preocupante despois de recibir unha vacina contra o COVID, busque atención médica inmediata. Os profesionais sanitarios están equipados para tratar e tratar estes eventos adversos raros.

En conclusión, aínda que existen efectos secundarios graves asociados ás vacinas contra o COVID, son extremadamente raros. Os beneficios da vacinación na prevención de enfermidades graves, hospitalización e morte por COVID-19 superan con moito os riscos. É fundamental consultar cos profesionais sanitarios e confiar en información precisa á hora de tomar decisións sobre a vacinación.