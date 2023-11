Cales son os 4 tipos de vacinas contra o COVID?

Na loita mundial contra a pandemia de COVID-19, as vacinas xurdiron como unha ferramenta crucial para frear a propagación do virus. Científicos e investigadores desenvolveron varios tipos de vacinas para combater o novo coronavirus, cada unha empregando diferentes mecanismos para proporcionar inmunidade. Aquí, exploramos os catro tipos principais de vacinas contra a COVID actualmente dispoñibles.

1. Vacinas de ARNm: As vacinas de ARNm, como as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna, funcionan introducindo un pequeno anaco do material xenético do virus, chamado ARN mensaxeiro (ARNm), no corpo. Este ARNm instrúe ás células a producir unha parte inofensiva do virus, desencadeando unha resposta inmune. Estas vacinas mostraron altas taxas de eficacia e foron amplamente administradas en todo o mundo.

2. Vacinas con vectores virais: As vacinas de vectores virais, como as vacinas Oxford-AstraZeneca e Johnson & Johnson, usan un virus inofensivo (non o coronavirus) como vehículo para entregar unha peza modificada do material xenético do virus nas células. Esta modificación fai que as células produzan unha proteína viral, estimulando unha resposta inmune. Estas vacinas demostraron ser eficaces e desempeñaron un papel importante nas campañas de vacinación mundiais.

3. Vacinas de subunidades proteicas: As vacinas de subunidades de proteínas, como a vacina Novavax, conteñen fragmentos inofensivos do virus, como proteínas ou fragmentos, que desencadean unha resposta inmune. Estas vacinas non conteñen partículas de virus vivos e considéranse seguras para a maioría das persoas. Mostraron resultados prometedores en ensaios clínicos e actualmente están sendo administrados en varios países.

4. Vacinas inactivadas: As vacinas inactivadas, como as vacinas Sinovac e Bharat Biotech, usan unha versión morta ou inactivada do virus para estimular unha resposta inmune. Ao introducir o virus inactivado no organismo, estas vacinas adestran o sistema inmunitario para recoñecer e combater o virus vivo se se expón. As vacinas inactivadas teñen unha longa historia de uso e tiveron éxito na prevención de diversas enfermidades.

FAQ:

P: Os catro tipos de vacinas contra a COVID son igual de eficaces?

R: As taxas de eficacia poden variar entre as diferentes vacinas, pero os catro tipos demostraron a súa eficacia na prevención de enfermidades graves, hospitalizacións e mortes causadas pola COVID-19.

P: Son seguras estas vacinas?

R: Os ensaios clínicos extensos e os rigorosos procesos regulamentarios aseguraron a seguridade destas vacinas. Non obstante, como calquera intervención médica, algunhas persoas poden experimentar efectos secundarios leves, que xeralmente son de curta duración e superan os beneficios da vacinación.

P: Podo escoller que vacina recibir?

R: A dispoñibilidade de vacinas pode variar dependendo da súa localización e das decisións tomadas polas autoridades sanitarias. Recoméndase seguir as indicacións dos profesionais sanitarios e recibir calquera vacina autorizada que se lle ofreza.

Na batalla contra a COVID-19, estes catro tipos de vacinas xogaron un papel crucial na protección de persoas e comunidades en todo o mundo. A continua investigación e desenvolvemento no campo da vacinación mellorará aínda máis a nosa capacidade de combater o virus e poñerá fin a esta crise sanitaria mundial.