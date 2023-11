Cales son os catro valores fundamentais de Walmart?

Walmart, a corporación multinacional de venda polo miúdo, é coñecida pola súa forte cultura e valores corporativos. A empresa ten catro valores fundamentais que guían as súas operacións e procesos de toma de decisións. Estes valores son o foco no cliente, o respecto polas persoas, o esforzo pola excelencia e actuar con integridade.

Enfoque do cliente: Walmart pon un gran énfase en comprender e satisfacer as necesidades dos seus clientes. A empresa ten como obxectivo ofrecer produtos e servizos de calidade a prezos accesibles, garantindo a satisfacción do cliente. Este valor reflíctese no seu compromiso de ofrecer unha ampla gama de produtos, experiencias de compra cómodas e un excelente servizo ao cliente.

Respecto ás persoas: Walmart valora a diversidade e a inclusión, tratando a cada individuo con respecto e dignidade. A empresa cre en fomentar un ambiente de traballo solidario e inclusivo onde os asociados poidan prosperar e acadar todo o seu potencial. Walmart fomenta o traballo en equipo, a comunicación aberta e o respecto mutuo entre os seus asociados e clientes.

Buscando a excelencia: Walmart busca constantemente mellorar e innovar en todos os aspectos do seu negocio. A empresa establece altos estándares para si mesma e os seus asociados, co obxectivo de ofrecer un rendemento e resultados excepcionais. Walmart anima aos seus empregados a adoptar unha mentalidade de crecemento, aprender continuamente e adaptarse ás dinámicas cambiantes do mercado.

Actuando con integridade: A integridade é un valor fundamental en Walmart. A empresa comprométese a realizar negocios de forma ética e honesta. Walmart espera que os seus asociados cumpran con altos estándares éticos, cumpran as leis e regulamentos e manteñan a confianza dos clientes, accionistas e as comunidades ás que serven.

FAQ:

P: Como afectan estes valores fundamentais ás operacións de Walmart?

R: Estes valores fundamentais serven como marco orientador para os procesos de toma de decisións de Walmart, configurando as súas estratexias, políticas e prácticas. Inflúen na forma en que a empresa interactúa cos clientes, asociados, provedores e a comunidade en xeral.

P: Como asegura Walmart a atención ao cliente?

R: Walmart esfórzase por comprender as necesidades dos clientes mediante investigacións de mercado e comentarios. A compañía inviste en tecnoloxías e procesos que melloran a experiencia de compra, como unha xestión eficiente da cadea de subministración e plataformas de compra en liña.

P: Como promove Walmart o respecto ás persoas?

R: Walmart fomenta un ambiente de traballo diverso e inclusivo mediante iniciativas como grupos de recursos asociados, programas de formación en diversidade e políticas de igualdade de oportunidades. A empresa tamén apoia iniciativas comunitarias que fomenten a inclusión e a igualdade.

P: Como se esforza Walmart pola excelencia?

R: Walmart fomenta a mellora continua mediante métricas de rendemento, programas de formación e iniciativas de desenvolvemento dos empregados. A compañía tamén inviste en tecnoloxía e innovación para mellorar a eficiencia operativa e a experiencia do cliente.

P: Como garante Walmart actuar con integridade?

R: Walmart ten un sólido programa de ética e cumprimento que inclúe formación, políticas e mecanismos de notificación. A compañía tamén mantén fortes relacións coas partes interesadas, promove a transparencia e mantén prácticas comerciais responsables.

En conclusión, os valores fundamentais de Walmart de atención ao cliente, respecto polas persoas, esforzo pola excelencia e actuar con integridade son a base da súa cultura corporativa. Estes valores configuran as operacións da compañía, guían a toma de decisións e contribúen ao seu éxito como líder mundial de venda polo miúdo.