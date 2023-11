Cales son os 3 novos síntomas de Covid?

Na batalla en curso contra a pandemia de Covid-19, científicos e profesionais sanitarios esfórzanse constantemente por comprender mellor o virus. A medida que xorden novas variantes, é fundamental manterse informado sobre os últimos síntomas asociados á enfermidade. Recentemente, identificáronse tres novos síntomas que poderían indicar unha infección por Covid-19. Vexamos máis de cerca estes síntomas e o que significan.

Os 3 novos síntomas de Covid:

1. Problemas gastrointestinais: Aínda que os síntomas respiratorios como a tose, a febre e a falta de aire foron amplamente recoñecidos como signos comúns de Covid-19, estudos recentes demostraron que os problemas gastrointestinais tamén poden ser indicativos do virus. Estes problemas poden incluír diarrea, vómitos e dor abdominal. É importante ter en conta que estes síntomas poden ocorrer mesmo en ausencia de síntomas respiratorios, polo que é fundamental coñecer a súa potencial relación co Covid-19.

2. Perda do gusto e do olfacto: A perda do gusto e do olfacto, coñecida como anosmia, foi recoñecida como un síntoma de Covid-19 desde hai tempo. Non obstante, agora enténdese que este síntoma pode manifestarse mesmo antes de que aparezan outros síntomas respiratorios. Se de súpeto non podes probar nin cheirar cousas, é recomendable facerte a proba de Covid-19 e tomar as precaucións necesarias para evitar unha maior propagación.

3. Erupcións cutáneas: Recentemente identificáronse as erupcións cutáneas como outro síntoma potencial de Covid-19. Estas erupcións cutáneas poden variar en aparencia, que van desde pequenas protuberancias vermellas ata colmeas máis grandes ou mesmo unha erupción xeneralizada. É importante ter en conta que non todas as erupcións cutáneas son indicativas de Covid-19, pero se experimenta unha erupción nova ou inusual xunto con outros síntomas, é recomendable consultar a un profesional sanitario.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que debo facer se experimento estes novos síntomas?

R: Se experimenta algún destes síntomas, é importante facerse a proba de Covid-19 e seguir as directrices proporcionadas polas autoridades sanitarias da súa rexión.

P: Estes síntomas son exclusivos de novas variantes do virus?

R: Aínda que estes síntomas se asociaron con novas variantes, tamén poden estar presentes nos casos da cepa orixinal do virus.

P: Debo preocuparme se só experimento un destes síntomas?

R: Sempre é mellor errar pola precaución. Se experimenta algún destes síntomas, é recomendable facerse unha proba e tomar as precaucións necesarias para evitar unha maior propagación.

En conclusión, manterse informado sobre os últimos síntomas asociados ao Covid-19 é fundamental na nosa loita contra a pandemia. A identificación destes tres novos síntomas (problemas gastrointestinais, perda do gusto e do olfacto e erupcións cutáneas) serve como recordatorio de estar atentos e tomar as medidas adecuadas para protexernos e protexer aos demais do virus.