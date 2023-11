By

Cales son os primeiros signos de tella?

A tella, tamén coñecida como herpes zoster, é unha infección viral que causa unha erupción dolorosa. É causada polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela. Despois de que unha persoa se recupera da varicela, o virus pode permanecer inactivo no corpo e reactivarse anos despois, o que provoca herpes zóster. Recoñecer os primeiros signos de herpes zóster é crucial para un diagnóstico e tratamento rápidos. Estes son os primeiros sinais que hai que ter en conta:

1. Sensación de formigueo ou ardor: A primeira indicación de zóster adoita ser unha sensación de formigueo ou ardor nunha zona específica do corpo. Isto pode ocorrer en calquera parte do corpo, pero normalmente afecta a un lado do torso ou da cara. A sensación pode ser leve ou intensa e pode durar uns días.

2. Dor: A medida que a infección avanza, a sensación de formigamento ou ardor pode ir acompañada de dor. A dor pode variar de leve a grave e pode ser constante ou intermitente. A miúdo descríbese como dor, tiroteo ou coitelada.

3. Erupción cutánea: Aos poucos días dos síntomas iniciais, normalmente aparecerá unha erupción na zona afectada. A erupción consiste en pequenas burbullas cheas de líquido que se asemellan á varicela. Estas burbullas poden producir comezón e poden abrirse, formando codias.

4. Vermelhidão e inflamación: A pel ao redor da erupción pode quedar vermella e inflamada. Isto pode facer que a zona se sinta quente ao tacto.

5. Sensibilidade ao tacto: As persoas con tella poden experimentar unha maior sensibilidade ou dor cando se toca ou frega a zona afectada.

FAQ:

P: A tella pode ser contaxiosa?

R: Si, o herpes zóster pode ser contaxioso, pero só para persoas que non tiveron varicela ou non foron vacinadas contra ela. O contacto directo coa erupción ou o fluído das burbullas pode transmitir o virus.

P: Canto tempo duran as tellas?

R: A duración das tellas varía de persoa a persoa. Na maioría dos casos, a erupción e os síntomas asociados duran entre dúas e catro semanas. Non obstante, algunhas persoas poden experimentar dor persistente, coñecida como neuralxia postherpética, durante meses ou mesmo anos despois de que a erupción curase.

P: Hai algún tratamento para a tella?

R: Aínda que non hai cura para o herpes zóster, os medicamentos antivirais poden axudar a reducir a gravidade e a duración da infección. Tamén se poden recomendar medicamentos para a dor, cremas tópicas e compresas frías para aliviar as molestias.

O recoñecemento precoz dos signos de tella é crucial para a intervención médica oportuna. Se experimenta algún dos síntomas mencionados anteriormente, é importante consultar a un profesional sanitario para obter un diagnóstico preciso e un tratamento axeitado.