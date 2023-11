Cales son os síntomas longos de Covid?

Long Covid, tamén coñecido como secuelas post-agudas da infección por SARS-CoV-2 (PASC), refírese a unha condición na que as persoas experimentan síntomas persistentes ou novos síntomas que se desenvolven despois de recuperarse da fase aguda de Covid-19. Aínda que moitas persoas con Covid-19 se recuperan en poucas semanas, un número significativo segue experimentando unha serie de síntomas que poden durar meses. Estes síntomas de longa duración poden afectar significativamente a calidade de vida e o funcionamento diario dunha persoa.

Síntomas de Covid prolongado:

Os síntomas de Covid prolongado poden variar moito dunha persoa a outra. Algúns síntomas comúns inclúen fatiga extrema, falta de aire, dor no peito, dor articular e muscular, néboa cerebral, dificultade para concentrarse, depresión, ansiedade e trastornos do sono. Outros síntomas informados inclúen palpitacións cardíacas, mareos, dores de cabeza e problemas gastrointestinais. É importante ter en conta que estes síntomas poden variar en intensidade e poden ir e aparecer co paso do tempo.

FAQ:

P: Canto tempo duran os síntomas de Covid?

R: A duración dos síntomas longos de Covid pode variar moito. Algunhas persoas poden experimentar síntomas durante algunhas semanas, mentres que outras poden ter síntomas que persisten durante varios meses ou incluso máis.

P: Quen corre o risco de desenvolver Covid durante moito tempo?

R: O Covid-19 longo pode afectar a calquera persoa que tivese Covid-19, independentemente da gravidade da súa infección inicial. Non obstante, os estudos demostraron que as persoas que tiñan síntomas agudos de Covid-XNUMX máis graves teñen máis probabilidades de desenvolver Covid-XNUMX longa.

P: ¿Poden os nenos desenvolver un longo Covid?

R: Si, os nenos tamén poden desenvolver covid longa. Aínda que os nenos xeralmente son menos propensos a experimentar síntomas agudos graves de Covid-19, algúns aínda poden experimentar síntomas duradeiros.

P: Hai unha cura para o Covid longo?

R: Actualmente, non existe unha cura específica para o Covid longo. O tratamento céntrase na xestión dos síntomas individuais e na mellora do benestar xeral mediante un enfoque multidisciplinar, incluíndo terapia física, terapia cognitivo-conductual e medicamentos para aliviar síntomas específicos.

En conclusión, o Covid longo é unha condición na que as persoas experimentan síntomas persistentes ou novos despois de recuperarse do Covid-19 agudo. Os síntomas poden variar moito e poden durar semanas, meses ou máis. É importante que os provedores de coidados de saúde e os investigadores sigan estudando e entendendo o Covid durante moito tempo para proporcionar unha atención e apoio adecuados aos afectados.