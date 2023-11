A que idade está libre a vacina contra o tellas?

Nos últimos anos, cada vez máis se centra na prevención de enfermidades mediante a vacinación. Unha destas vacinas que chamou a atención é a vacina contra o zóster. O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha erupción dolorosa causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. A vacina é unha forma eficaz de reducir o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións. Pero a que idade está libre a vacina contra o zóster?

FAQ:

P: Que é a vacina contra o zóster?

R: A vacina contra o herpes zóster é unha medida preventiva que axuda a protexer contra o desenvolvemento do herpes zóster. Contén unha forma debilitada do virus da varicela-zóster, que estimula o sistema inmunitario para producir anticorpos para loitar contra o virus.

P: Quen é elixible para a vacina contra o zóster?

R: Na maioría dos países, recoméndase a vacina contra o zóster para persoas de 50 ou máis anos. Non obstante, a elegibilidade pode variar dependendo das directrices específicas establecidas polas autoridades sanitarias de cada país.

P: A vacina contra o zóster é gratuíta?

R: A dispoñibilidade e o custo da vacina contra o zóster pode variar dependendo do país e do seu sistema de saúde. Nalgúns países, a vacina pódese proporcionar gratuitamente a determinados grupos de idade como parte do programa nacional de inmunización. Non obstante, noutros casos, os individuos poden ter que pagar a vacina ou telo cuberto polo seu seguro de saúde.

P: Por que se recomenda a vacina contra o zóster para adultos maiores?

R: O risco de desenvolver herpes zóster aumenta coa idade, especialmente despois dos 50 anos. Os adultos maiores son máis propensos a experimentar síntomas graves e complicacións derivadas do herpes zóster, como a neuralxia postherpética, que causa dor de longa duración. A vacina axuda a reducir o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións asociadas.

É importante consultar cos profesionais sanitarios ou coas autoridades sanitarias locais para determinar as pautas específicas e a dispoñibilidade da vacina contra o zóster na súa zona. Poden proporcionar información precisa sobre a elegibilidade, o custo e calquera outro requisito para recibir a vacina. Lembre, sempre é mellor previr que curar, e vacinarse contra a tella pode reducir significativamente o risco desta dolorosa condición.