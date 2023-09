Obtén acceso exclusivo a Beeper co boletín informativo de 9to5Google

By

Beeper, a aplicación que che permite consolidar todas as túas aplicacións de chat nun só lugar, foi gañando popularidade co seu soporte para Google Messages RCS e iMessage de Apple. Non obstante, a aplicación aínda é só por invitación. Afortunadamente, colaboramos con Beeper para ofrecer aos nosos lectores a oportunidade de ter acceso exclusivo. Aquí tes como podes conseguir unha invitación.

Beeper presume da súa capacidade para conectar varias aplicacións de mensaxería, incluíndo WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat e moito máis. O que distingue a Beeper é o seu soporte multiplataforma para iMessage e Google Messages RCS. Ao vincular as túas contas, podes usar iMessage en Android e RCS nun iPhone, que é unha característica atractiva. Ten en conta que usar a integración con iMessage require iniciar sesión no teu ID de Apple mediante Beeper, o que pode xerar problemas de privacidade. Por outra banda, aplicacións como Google Messages son menos invasivas, xa que dependen dos métodos de ligazón existentes.

A aplicación foi creada por Eric Migicovsky, o fundador de Pebble, e está respaldada por unha política de privacidade detallada para resolver as dúbidas que poidan ter os usuarios.

Aínda que actualmente Beeper é gratuíto, aínda está limitado a unha lista de espera para novos usuarios. Aínda que agora están dispoñibles referencias para invitar ata cinco usuarios adicionais, conseguir o acceso segue sendo un reto. Aí é onde entramos.

Estamos encantados de ofrecer 500 invitacións de Beeper exclusivamente aos nosos fieis lectores. Para garantir a xustiza, as invitacións distribuiranse por orde de chegada a través do noso boletín de correo electrónico.

O noso boletín publícase tres veces á semana, martes, venres e domingo. Os subscritores reciben contido exclusivo, información sobre noticias recentes e opinións directamente na súa caixa de entrada. Esta semana, incluiremos a nosa ligazón de referencia Beeper no noso boletín ata que se esgoten as invitacións. A ligazón só estará dispoñible a través do noso boletín de correo electrónico, así que asegúrate de subscribirte para ter a oportunidade de acceder a Beeper.

Non perdas esta oportunidade de conectar todas as túas aplicacións de chat nun só lugar con Beeper. Estade atentos ao noso primeiro boletín da semana, que se enviará o martes pola tarde (PT).

Fontes:

9to5Google: (artigo fonte)