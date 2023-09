Novo descubrimento: pistas de vida no exoplaneta a 120 anos luz de distancia

Científicos que utilizan o telescopio espacial James Webb detectaron a presenza dunha molécula chamada sulfuro de dimetilo (DMS) na atmosfera dun exoplaneta coñecido como K2-18 b. Aínda que o DMS é producido principalmente polo fitoplancto na Terra, a súa presenza neste planeta distante suxire a posibilidade de vida. O telescopio, operado pola NASA e as axencias espaciais europeas e canadenses, observou o exoplaneta na constelación de Leo, case nove veces a masa da Terra. Ademais do DMS, o estudo tamén atopou unha abundancia de moléculas que conteñen carbono, como metano e dióxido de carbono.

Este descubrimento apoia a teoría de que K2-18 b é un planeta Hycean, un tipo de exoplaneta que se cre que ten unha atmosfera rica en hidróxeno sobre un océano. O astrónomo Nikku Madhusudhan da Universidade de Cambridge explica que o DMS é exclusivo da Terra e que se prevé que é unha boa firma biolóxica para exoplanetas habitables.

Non obstante, os científicos implicados na investigación advirten de que a evidencia que apoia a presenza de DMS en K2-18 b é preliminar e require unha validación adicional. Realizaranse observacións de seguimento co telescopio espacial James Webb para confirmar estes achados.

O método empregado polo equipo de investigación chámase espectroscopia de transmisión. Esta técnica consiste en analizar a luz dunha estrela ao atravesar a atmosfera dun exoplaneta. Ao examinar as lonxitudes de onda da luz que son absorbidas polas moléculas da atmosfera, os astrónomos poden determinar a composición molecular do exoplaneta.

Este estudo supón a primeira vez que se detectan metano e hidrocarburos na atmosfera dun exoplaneta mediante espectroscopia de transmisión. A ausencia de moléculas como amoníaco e monóxido de carbono, unida á presenza de metano e dióxido de carbono, suxire a posibilidade dun océano debaixo da superficie de K2-18 b.

K2-18 b orbita unha estrela anana fría na zona habitable, onde podería existir auga líquida na superficie do planeta. Non obstante, aínda se descoñece a temperatura da auga e a habitabilidade do planeta. Son necesarias máis observacións para establecer as condicións necesarias para a vida neste distante exoplaneta.

Fonte: Universidade de Cambridge, The Astrophysical Journal Letters