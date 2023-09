Apple anuncia a dispoñibilidade de watchOS 10 con características interesantes

By

Durante o evento de lanzamento do iPhone 15 de Apple, a compañía revelou que o moi esperado watchOS 10 estará oficialmente dispoñible o 18 de setembro. Esta actualización non só é un lavado de cara importante para watchOS, senón que tamén trae de volta a querida función "Olladas" do Apple Watch orixinal.

Un dos cambios notables en watchOS 10 é o cambio de centrarse en aplicacións individuais ao uso de widgets en cada esfera do reloxo. Simplemente xirando a coroa dixital ofrece aos usuarios acceso rápido a varias funcións como temporizadores, música ou mesmo un episodio de podcast que se está a transmitir.

Apple parece ter en conta a confusión á que se enfrontan moitos usuarios coa multitarefa en watchOS. Ao reorientar a plataforma cara a tarefas máis sinxelas, en lugar de pasar por varias pantallas de aplicacións, a experiencia do usuario faise máis intuitiva. É posible que Apple recoñecese a popularidade da esfera do reloxo Siri, que proporcionaba unha variedade similar de widgets, e decidiu aproveitar este concepto.

Ademais das novas esferas do reloxo, Palette e Woodstock e Snoopy, watchOS 10 inclúe outras melloras. A aplicación Actividade permite aos usuarios engadir atallos de esquina, ofrecéndolles aínda máis comodidade. Ademais, a aplicación Compass rexistra automaticamente a localización da última conectividade móbil, garantindo que os usuarios poidan retroceder facilmente para facer unha chamada de emerxencia se é necesario.

Non obstante, é importante ter en conta que watchOS 10 só será compatible con Apple Watch Series 4 ou modelos posteriores e require un iPhone XS con iOS 17.

Co lanzamento de watchOS 10, os usuarios de Apple Watch poden esperar unha experiencia máis dinámica e dinámica. Mantente actualizado con todas as novidades do evento 'Wonderlust' de Apple aquí.

Definicións:

– watchOS: O sistema operativo desenvolvido por Apple especificamente para o seu Apple Watch.

– Olladas: unha función do Apple Watch orixinal que permitía aos usuarios ver información esencial das aplicacións sen ter que abrilas.

– Widgets: aplicacións pequenas e compactas que proporcionan información ou funcionalidade específicas na pantalla do dispositivo dun usuario.

