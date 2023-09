Warbits+: inscricións beta abertas agora en directo para móbiles e PC

Warbits de Risky Lab, unha versión querida do clásico xogo de Advance Wars, está en proceso de reconstrución completa para incluír tamaños de pantalla modernos, xogo multiplataforma, soporte para a creación de comunidades e varias melloras na calidade de vida. As inscricións en beta aberta para Warbits+ xa están dispoñibles tanto en Steam como en iOS, e permanecerán abertas ata o 20 de setembro.

Warbits+ lanzarase en PC o próximo mes, mentres que a data de lanzamento da versión móbil aínda non se anunciou. Non obstante, os xogadores poden listar o xogo en Steam e incluso descargar a demo mentres tanto. O novo lanzamento contará con 6 misións de campaña, 4 misións de escaramuza, 4 misións de crebacabezas, un editor de mapas e soporte para o multixogador local e en liña.

O xogo orixinal de Warbits foi moi eloxiado, como o demostra a súa post mortem positiva e o seu recoñecemento como Xogo da semana tras o seu lanzamento. A próxima beta aberta de Warbits+ é moi esperada, con xogadores ansiosos por experimentar o xogo mellorado en Steam Deck e iPad.

Se non xogaches aos Warbits ou Advance Wars orixinais, pode valer a pena consultar as recensións para facerte unha idea da natureza adictiva e do xogo estratéxico do xogo. Para estar ao día das últimas novidades e desenvolvementos sobre Warbits+, visita o sitio web oficial.

