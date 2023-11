Presentamos OnePlus AI Music Studio: libera a túa creatividade musical

By

OnePlus, o recoñecido fabricante de teléfonos intelixentes con sede en China, lanzou recentemente o seu innovador AI Music Studio. Esta ferramenta innovadora permite aos usuarios compoñer as súas propias cancións sen esforzo, abrindo as portas a aspiracións musicais notables. Coa súa tecnoloxía de punta, AI Music Studio permíteche crear letras fascinantes, fusionalas perfectamente con ritmos xerados pola IA e ver cómo se desenvolve a túa creación a través de vídeos musicais visualmente cativantes, todo ao teu alcance.

Atrás quedaron os tempos da creación musical tradicional. OnePlus AI Music Studio combina o poder da intelixencia artificial coa túa visión artística. Xa non necesitas ter un dispositivo OnePlus para acceder a esta característica excepcional, xa que está dispoñible para usuarios indios e non indios.

Entón, como podes crear o teu propio vídeo musical? É un proceso sinxelo e intuitivo. Comeza por rexistrarte usando o teu enderezo de correo electrónico e despois afonda na viaxe da expresión musical cos seguintes pasos:

1. Fai clic en "Crear música" e escolle o teu xénero preferido (rap, hip-hop, EDM; pop en breve), estado de ánimo (alegre, enérxico, romántico, triste) e tema.

2. Procede a proporcionar un aviso para que a IA xere as túas letras únicas.

3. Dentro dos próximos 2-3 minutos, recibirás as letras elaboradas pola IA.

4. Agora é hora de crear a túa música mentres a sincronizas co vídeo cativante.

5. Se o desexas, descarga o vídeo musical final e compárteo nas túas plataformas de redes sociais favoritas.

Para aumentar aínda máis o entusiasmo por esta función revolucionaria, OnePlus lanzou un concurso emocionante para usuarios da India, Europa e América do Norte. Cada rexión ten permitido 100 entradas, dándolles aos participantes a oportunidade de mostrar a súa destreza musical. Admítense varias entradas; non obstante, só poderá optar a un premio unha entrada por persoa. O prazo de presentación para o concurso é ás 5:17 IST do XNUMX de decembro.

Explora as infinitas posibilidades que ofrece OnePlus AI Music Studio e libera o teu potencial artístico. Deixa que as túas obras mestras musicais se eleven e cativen ao mundo coas túas creacións únicas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿OnePlus AI Music Studio está dispoñible en todo o mundo?

Si, OnePlus AI Music Studio é accesible para os usuarios tanto na India como fóra do país. Non está restrinxido a ningunha rexión específica.

2. Necesito ter un dispositivo OnePlus para usar AI Music Studio?

Non, non é necesario ter un dispositivo OnePlus para acceder e utilizar o AI Music Studio. Está dispoñible para todos os usuarios independentemente da marca do seu teléfono intelixente.

3. Como podo participar no concurso OnePlus AI Music Studio?

Para participar no concurso OnePlus AI Music Studio, só tes que crear o teu vídeo musical usando a ferramenta e enviar a túa entrada antes da data límite. Os detalles completos do concurso pódense consultar no sitio web de OnePlus.

