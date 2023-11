As accións de Microsoft alcanzan un récord cando OpenAI Shakeup envía ondas de choque

By

As accións de Microsoft subiron o máximo histórico o luns despois de que se saíse a noticia de que Sam Altman, antigo CEO de OpenAI, uniríase a Microsoft para liderar un novo equipo de investigación avanzada de IA xunto co cofundador Greg Brockman. O movemento inesperado enviou ondas de choque ao mundo da tecnoloxía, sorprendendo tanto aos expertos da industria como aos investimentos.

Aínda que o acordo entre Altman e Microsoft aínda non é oficial, os analistas e expertos xa o están promocionando como unha gran vitoria para o xigante tecnolóxico. O director xerente de RBC Capital Markets, Rishi Jaluria, chamouno un "gran golpe para Microsoft", destacando a reputación de Altman como visionario da intelixencia artificial.

Persiste a preocupación sobre como a incerteza en OpenAI afectará o negocio de Microsoft a curto prazo, especialmente no que respecta aos servizos na nube Azure de Microsoft, que estaban sendo utilizados por OpenAI. Non obstante, os analistas cren que incorporar a Altman e ao seu equipo pode ser un mellor resultado para Microsoft a longo prazo.

A contratación de Altman e Brockman sitúa a Microsoft como un empregador de destino para enxeñeiros de IA xerativa, consolidando aínda máis o seu liderado no campo. Por outra banda, OpenAI está a enfrontarse ás réplicas, como o demostra unha carta asinada por máis de 500 empregados na que insta o consello a dimitir ou afrontar dimisións masivas.

Tanto os investimentos como os analistas ven isto como unha vantaxe estratéxica importante para Microsoft, xa que non só preserva a súa folla de ruta de produtos de IA, senón que tamén presenta unha competencia formidable para as startups de IA xerativa e Google DeepMind.

Como resultado destes desenvolvementos, as accións de Microsoft pecharon o luns a 377.44 dólares, un 2%. A reacción positiva do mercado reflicte a confianza na capacidade de Microsoft para manter a súa posición como líder no espazo da intelixencia artificial, a pesar da recente interrupción en OpenAI.

FAQ

Que é OpenAI?

OpenAI é un laboratorio de investigación líder en intelixencia artificial fundado coa misión de garantir que a intelixencia xeral artificial (AGI) beneficie a toda a humanidade. Foi cofundado por Sam Altman e Greg Brockman.

Que é a IA xerativa?

A IA xerativa refírese ao campo da intelixencia artificial que se centra na creación de modelos, algoritmos e sistemas capaces de xerar contidos novos e orixinais, como imaxes, texto ou música.

Que é Microsoft Azure?

Microsoft Azure é unha plataforma e un servizo de computación en nube ofrecidos por Microsoft. Ofrece unha ampla gama de servizos na nube, incluíndo máquinas virtuais, almacenamento, análise e capacidades de intelixencia artificial, para axudar ás empresas a construír, implantar e xestionar aplicacións e servizos.

Que impacto ten a contratación de Sam Altman nas accións de Microsoft?

A contratación de Sam Altman é vista como un desenvolvemento positivo para Microsoft, que leva a un aumento da confianza dos investidores e un aumento no prezo das accións da compañía. A reputación de Altman como visionario da intelixencia artificial e a vantaxe estratéxica obtida por Microsoft coa súa incorporación ao equipo son vistos como factores que contribúen a esta reacción positiva do mercado.