Wahoo presenta o novo Kickr Move Turbo Trainer e Kickr Bike Shift

Wahoo, a popular marca tecnolóxica de ciclismo indoor, anunciou o lanzamento de dous novos produtos: o adestrador turbo Kickr Move e a bicicleta intelixente Kickr Bike Shift. O Kickr Move sitúase na parte superior da gama de adestradores turbo intelixentes Kickr de Wahoo e conta con novas capacidades de movemento que pretenden proporcionar unha sensación de condución máis natural e mellorar o confort do usuario, cun prezo de 1,599.99 USD. Por outra banda, o Kickr Bike Shift sitúase debaixo do Kickr Bike V2 e simplifica algunhas funcións, cun prezo de 2,999.99 dólares.

O Kickr Move presenta unha "pista de gravidade" de oito polgadas que permite que o hardware principal do adestrador turbo deslice cara atrás e cara atrás nunha pista curva, proporcionando unha pequena cantidade de movemento de lado a lado. Isto permite que a bicicleta viaxa libremente durante os adestramentos, reducindo a fatiga e mellorando a eficiencia xeral. A pista deslizante pódese bloquear para facilitar o transporte e a montaxe da bicicleta. Para emparellar o Kickr Move cun Kickr Climb, é necesario un adaptador de hardware adicional, pero pódese mercar por separado.

En termos de especificacións, o Kickr Move ofrece conectividade Bluetooth, ANT+ e WiFi, así como unha precisión de potencia do 1%. Pode soportar unha resistencia máxima de 2,200 watts e ten un rango de gradiente simulado de -10% a 20%. Tamén inclúe funcións como ERG Easy Ramp e Race Mode para mellorar as experiencias de adestramento. O Kickr Move vén cun casete SunRace 11-11T de 28 velocidades, que aínda é a opción preferida entre os usuarios de Wahoo.

En canto á Kickr Bike Shift, é unha opción de bicicleta intelixente máis asequible cun cadro de aceiro e pesa 40 kg. Ofrece 2200 watts de resistencia, conectividade WiFi e precisión de medición de enerxía dentro do 1%. A diferenza do Kickr Bike V2, o Kickr Bike Shift non ten función de inclinación nin función de inercia motorizada. Non obstante, mantén o sistema de axuste de axuste de cinco puntos, a configuración baseada en aplicacións e os botóns e cambios configurables.

Tanto o Kickr Move como o Kickr Bike Shift están dispoñibles para a súa compra inmediatamente. O Kickr Move ten un prezo de 1,599.99 USD, mentres que o Kickr Bike Shift custa 2,999.99 USD e comezará a enviarse a finais de setembro.

Fontes:

- Wahoo presenta Kickr Move turbo trainer e Kickr Bike Shift (Cyclingnews)