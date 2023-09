A nova idea de hardware de Valve recibe a certificación en Corea do Sur

****

Sábese que Valve ten ambicións máis aló do Steam Deck, e novas informacións suxiren que a compañía pode estar preparada para enviar unha das súas ideas de hardware. A National Radio Research Agency de Corea do Sur certificou un "dispositivo sen fíos de baixa potencia" de Valve coa designación "RC-V1V-1030". Aínda que a certificación non ofrece moitos detalles sobre o dispositivo, si indica que usa wifi de 5 GHz, que xa é común na maioría dos ordenadores. As axencias reguladoras adoitan requirir a certificación para os dispositivos que se importarán e se venderán potencialmente nun país. O dispositivo Valve aínda non apareceu na base de datos da FCC dos Estados Unidos nin no Bluetooth SIG, pero isto pode cambiar no futuro.

No código de Valve, hai algunhas suxestións sobre os plans de hardware da compañía. Michael Larabel de Phoronix descubriu que Valve fixo cambios relacionados coa APU Van Gogh de Steam Deck, incluíndo referencias aos nomes de produtos "Galileo" e "Sephiroth". Greg Coomer de Valve mencionou anteriormente que a APU existente no Steam Deck tamén podería ser adecuada para un auricular VR autónomo. Non obstante, é menos probable que un novo mando Steam Controller conteña todo o chip Steam Deck.

Valve estivo explorando varias ideas de hardware, incluíndo un auricular VR autónomo co nome en clave "Deckard", segundo confirmaron fontes en 2021. Tamén circularon imaxes de patentes do dispositivo. Queda por ver se o "dispositivo sen fíos de baixa potencia" certificado está relacionado cunha actualización do Steam Deck ou cun produto de hardware completamente novo. Non obstante, pode ser prudente que Valve faga un anuncio antes de que Nintendo revele o seu sucesor no Nintendo Switch.

