Os parques urbanos construídos en antigas incineradoras poderían ter niveis elevados de chumbo no chan

Resumo: un estudo realizado pola Universidade de Duke descubriu que os parques e parques infantís da cidade construídos en antigos sitios de incineración de residuos aínda poden ter niveis significativamente altos de chumbo nos seus solos superficiais. O estudo recolleu e analizou mostras de solo superficiais de tres parques da cidade de Durham, Carolina do Norte, que se atopan en antigas incineradoras pechadas a principios dos anos corenta. Os resultados mostraron que un dos parques tiña niveis de chumbo superiores a 1940 partes por millón, máis de cinco veces máis que o estándar actual da EPA para solos seguros nas áreas de xogos infantís. A exposición ao chumbo no chan pode ter efectos a longo prazo para a saúde, especialmente nos nenos, incluíndo danos ao cerebro e ao sistema nervioso, retraso no crecemento e desenvolvemento e problemas de aprendizaxe e comportamento. O estudo destaca a necesidade de aumentar a vixilancia e probas da contaminación do solo nas áreas urbanas, xa que moitas cidades poden ter parques, escolas, vivendas e outros edificios construídos en antigos incineradores e lugares de eliminación de cinzas.

As cidades dos Estados Unidos e Canadá queimaron o seu lixo e residuos en incineradoras municipais ata principios dos anos 1970, cando as preocupacións pola contaminación do aire levaron ao seu peche. Non obstante, o estudo mostra que o legado da contaminación destas incineradoras aínda pode persistir nos solos urbanos. Os investigadores suxiren que as enquisas históricas indican unha falta de conciencia sobre os perigos para a saúde e o medio ambiente das cinzas do incinerador, que contiñan niveis concentrados de chumbo e outros contaminantes. Ás veces, as cinzas espalláronse por parques e outros espazos urbanos, contribuíndo á contaminación do solo.

O estudo tamén subliña a importancia de utilizar novas tecnoloxías para a toma de mostras e o seguimento da contaminación do solo. O uso de instrumentos portátiles de fluorescencia de raios X permite a análise rápida de mostras de solo para varios metais, incluído o chumbo. Os investigadores cren que a utilización de rexistros históricos sobre a incineración de residuos e a eliminación de cinzas pode axudar a identificar os puntos quentes de contaminación e acelerar os esforzos para avaliar e mitigar os riscos. Este estudo serve como recordatorio dos posibles perigos que supón o chan contaminado nas áreas urbanas e da necesidade de seguir os esforzos de seguimento e remediación.

Fonte: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488